Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Оренбург
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Динамо Мх
СКА-Хабаровск
00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Тюмень
Кубань
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Наполи
Эмполи
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
17:00
Клермон Фут
Лорьян
Футбол. Зарубежный
17:00
Лилль
Тулуза
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Аталанта
Футбол. Первая лига
17:00
Нефтехимик
Торпедо
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
Алания
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Унион Б
Футбол. Первая лига
18:00
Химки
Акрон
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона
Алавес
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
Балтика
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Рубин
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
Черноморец
Футбол. Зарубежный
19:05
Ренн
Лион
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:30
Челси
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
19:30
Вердер
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Бетис
Футбол. Зарубежный
21:30
РБ Лейпциг
Фрайбург
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
Шинник
41
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Косово
Израиль
Футбол. Зарубежный
22:45
Ланс
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Вильярреал
Все события
Футбол. Первая лига. Последние результаты
10:00
Енисей
Шинник
41
11.11
Волгарь
Ленинградец
12
6.11
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
10
6.11
Торпедо
Волгарь
03
6.11
Шинник
Алания
33
6.11
Акрон
Енисей
31
5.11
Арсенал
Родина
10
5.11
Ленинградец
Кубань
01
Футбол. Первая лига. Все результаты
13:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Енисей» разгромил «Шинник» в матче 12-го тура Первой лиги

Завершился матч 18-го тура Мелбет Первой лиги между красноярским «Енисеем» и ярославским «Шинником».

Енисей
ШинникПервая лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Официальная страница Первой лиги в VK

Встреча прошла в Красноярске. «Енисей» одержал победу со счётом 4:1.

Первый мяч был забит на 12-й минуте, когда нападающий «Шинника» Илья Андреев вывел свою команду вперёд. На 33-й минуте полузащитник красноярцев Егор Иванов сравнял счёт. На 60-й минуте «Енисей» вышел вперёд благодаря голу защитника Валерия Кичина. Спустя лишь три минуты Андрей Окладников увеличил преимущество хозяев. В компенсированное время второго тайма нападающий красноярской команды Максим Савельев установил окончательный счёт встречи.

Благодаря этой победе «Енисей» поднялся на седьмую позицию в турнирной таблице Первой лиги, набрав 24 очка в 18 играх. «Шинник» находится на 11-й строчке с 22 очками после аналогичного количества встреч.

Енисей
4:1
Первый тайм: 1:1
Шинник
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Хабиб отказался от $ 40 млн за возвращение в UFC
Россию наказали по придуманному поводу. Двойные стандарты МОК во всей красе
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь