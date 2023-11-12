«Енисей» разгромил «Шинник» в матче 12-го тура Первой лиги

Первый мяч был забит на 12-й минуте, когда нападающий «Шинника» Илья Андреев вывел свою команду вперёд. На 33-й минуте полузащитник красноярцев Егор Иванов сравнял счёт. На 60-й минуте «Енисей» вышел вперёд благодаря голу защитника Валерия Кичина. Спустя лишь три минуты Андрей Окладников увеличил преимущество хозяев. В компенсированное время второго тайма нападающий красноярской команды Максим Савельев установил окончательный счёт встречи.