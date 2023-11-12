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18:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тюмень» разгромила «Кубань» и возглавила турнирную таблицу Первой лиги

Завершился матч 18-го тура Мелбет Первой лиги между «Тюменью» и краснодарской «Кубанью».

Тюмень
КубаньПервая лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Тюмень"

Встреча прошла на стадионе «Геолог» в Тюмени. Стартовый свисток игры прозвучал в 16:00 по московскому времени. Хозяева одержали победу со счётом 3:0.

Первый гол «Тюмень» забила на 41-й минуте. Отличился полузащитник Александр Коротаев. На 55-й минуте Руслан Байтуков увеличил преимущество хозяев до двух мячей. На 81-й минуте бывший игрок «Оренбурга» и волгоградского «Ротора» Андреа Чуканов довёл счёт до разгромного и установил окончательный счёт.

Благодаря этой победе «Тюмень» возглавила турнирную таблицу Первой лиги, набрав 35 очков по итогам 18 проведённых матчей. «Кубань» находится на 17-й строчке. В активе краснодарцев осталось 16 очков.

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Тюмень
3:0
Первый тайм: 1:0
Кубань
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