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19:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Алания» вырвала ничью у КАМАЗа, «Торпедо» не смогло обыграть «Нефтехимик»

Завершились очередные матчи 18-го тура Мелбет Первой лиги.

КАМАЗ
Алания
Торпедо
НефтехимикПервая лига: таблица и календарь
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Источник: Соцсети

В Набережных Челнах местный КАМАЗ принимал владикавказскую «Аланию». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск.

Первый гол в матче был забит на 51-й минуте. На свой счёт его записал нападающий КАМАЗа Артемий Укомский. «Алании» удалось сравнять счёт на 83-й минуте благодаря голу Ислама Машукова. Стоит отметить, что в конце первого тайма с поля был удалён полузащитник гостей Заур Тарба.

После этой игры в активе КАМАЗа стало 24 очка, команда расположилась на восьмом месте в турнирной таблице Чемпионата. «Алания» с 31 очком идёт на пятой строчке.

В параллельном матче нижнекамский «Нефтехимик» принимал московское «Торпедо». Встреча завершилась вничью — 0:0.

Чёрно-белые с 23 очками занимают девятую строчку в чемпионате. В активе «Нефтехимика» стало 20 очков, команда занимает 13 место.

КАМАЗ
1:1
Первый тайм: 0:0
Алания
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