«Алания» вырвала ничью у КАМАЗа, «Торпедо» не смогло обыграть «Нефтехимик»

Первый гол в матче был забит на 51-й минуте. На свой счёт его записал нападающий КАМАЗа Артемий Укомский. «Алании» удалось сравнять счёт на 83-й минуте благодаря голу Ислама Машукова. Стоит отметить, что в конце первого тайма с поля был удалён полузащитник гостей Заур Тарба.