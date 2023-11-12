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20:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Химок» и «Акрона» сыграли вничью в матче Первой лиги

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Подмосковные «Химки» сыграли вничью с тольяттинским «Акроном» в матче 18-го тура первенства футбольной Первой лиги.

Химки
АкронПервая лига: таблица и календарь
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Источник: https://vk.com/fcakron

Встреча, прошедшая в воскресенье на «Арене Химки», завершилась со счетом 2:2. У хозяев отличились Александр Руденко (46-я минута) и Тимур Касимов (56), «Акрон» ответил голами Антона Килина (50) и Абу-Саида Эльдарушева (59).

В другом матче футболисты челнинского «КАМАЗа» сыграли вничью со счетом 1:1 с владикавказской «Аланией». Также нижнекамский «Нефтехимик» сыграл вничью со столичным «Торпедо» — 0:0.

«Акрон» (34 очка) прервал серию из пяти побед, но остался на втором месте в турнирной таблице Первой лиги, «Химки» (32) не проигрывают уже восемь матчей подряд и занимают четвертую строчку.

Во время загрузки произошла ошибка.
Химки
2:2
Первый тайм: 0:0
Акрон
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