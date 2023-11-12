«Родина» разгромила «Черноморец» в матче Первой лиги

В самом начале игры хозяева открыли счет после точного удара Астемира Гордюшенко. Во втором тайме «Родина» сначала закрепила преимущество, а затем довела дело до разгрома — голы на счету Амура Калмыкова, Уэсли и Максима Турищева. В итоге 4:0 — победа москвичей.