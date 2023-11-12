Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
РБ Лейпциг
Фрайбург
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья
Бетис
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лацио
Рома
00
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Косово
Израиль
Футбол. Зарубежный
22:45
Ланс
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Вильярреал
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак
Ростов
21
Футбол. Зарубежный
19:30
Челси
Манчестер Сити
44
Футбол. Зарубежный
19:30
Вердер
Айнтрахт Ф
22
Футбол. Зарубежный
19:05
Ренн
Лион
01
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Рубин
02
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
Черноморец
40
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона
Алавес
21
Футбол. Первая лига
18:00
Химки
Акрон
22
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Унион Б
40
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Фулхэм
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Шеффилд Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Брентфорд
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм
Ноттингем Форест
32
Футбол. Зарубежный
17:00
Клермон Фут
Лорьян
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Лилль
Тулуза
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Нант
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Болонья
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Аталанта
11
Футбол. Первая лига
17:00
Нефтехимик
Торпедо
00
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
Алания
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Оренбург
20
Футбол. Первая лига
16:00
Динамо Мх
СКА-Хабаровск
20
Футбол. Первая лига
16:00
Тюмень
Кубань
30
Футбол. Зарубежный
14:30
Наполи
Эмполи
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
Балтика
00
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
Шинник
41
Все события
Футбол. Первая лига. Последние результаты
19:00
Родина
Черноморец
40
18:00
Химки
Акрон
22
17:00
Нефтехимик
Торпедо
00
17:00
КАМАЗ
Алания
11
16:00
Динамо Мх
СКА-Хабаровск
20
16:00
Тюмень
Кубань
30
10:00
Енисей
Шинник
41
11.11
Волгарь
Ленинградец
12
Футбол. Первая лига. Все результаты
21:14 (мск), источник: Sport24

«Родина» разгромила «Черноморец» в матче Первой лиги

Московская «Родина» на своем поле обыграла новороссийский «Черноморец» в матче 18-го тура МЕЛБЕТ — Первой лиги.

Родина
ЧерноморецПервая лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sport24

В самом начале игры хозяева открыли счет после точного удара Астемира Гордюшенко. Во втором тайме «Родина» сначала закрепила преимущество, а затем довела дело до разгрома — голы на счету Амура Калмыкова, Уэсли и Максима Турищева. В итоге 4:0 — победа москвичей.

После этого матча «Родина» поднялась на 8-е место в таблице Первой лиги (24 очка), «Черноморец» остался на 15-й строчке (18 баллов).

Во время загрузки произошла ошибка.
Родина
4:0
Первый тайм: 1:0
Черноморец
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Мисс Россия, уехавшая в США, унизительно раскритиковала русских мужчин: «Только в России такие стандарты. Позор»
Вероника Путина: «Я не хочу детей. Хочу ездить по морям, покупать цацки и добиться максимально возможных высот»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь