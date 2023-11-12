«Родина» разгромила «Черноморец» в матче Первой лиги
Московская «Родина» на своем поле обыграла новороссийский «Черноморец» в матче 18-го тура МЕЛБЕТ — Первой лиги.
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Московская «Родина» на своем поле обыграла новороссийский «Черноморец» в матче 18-го тура МЕЛБЕТ — Первой лиги.
В самом начале игры хозяева открыли счет после точного удара Астемира Гордюшенко. Во втором тайме «Родина» сначала закрепила преимущество, а затем довела дело до разгрома — голы на счету Амура Калмыкова, Уэсли и Максима Турищева. В итоге 4:0 — победа москвичей.
После этого матча «Родина» поднялась на 8-е место в таблице Первой лиги (24 очка), «Черноморец» остался на 15-й строчке (18 баллов).