«Волгарь» обыграл «Акрон» в матче Первой лиги с двумя удалениями
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Футболисты астраханского «Волгаря» победили тольяттинский «Акрон» в матче 19-го тура Первой лиги.
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Футболисты астраханского «Волгаря» победили тольяттинский «Акрон» в матче 19-го тура Первой лиги.
Встреча в Жигулевске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол на седьмой минуте забил Артур Гилязетдинов. На 55-й минуте с поля был удален нападающий гостей Дмитрий Лесников, а через 12 минут — полузащитник хозяев Сергей Макаров.
«Волгарь» благодаря победе ушел с последнего места и поднялся на 15-ю строчку в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России, набрав 18 очков. «Акрон» с 34 очками занимает третью строчку. В следующем туре астраханцы 25 ноября примут ярославский «Шинник», тольяттинский клуб 27 ноября на выезде сыграет против владикавказской «Алании».