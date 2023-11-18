«Волгарь» обыграл «Акрон» в матче Первой лиги с двумя удалениями

Встреча в Жигулевске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол на седьмой минуте забил Артур Гилязетдинов. На 55-й минуте с поля был удален нападающий гостей Дмитрий Лесников, а через 12 минут — полузащитник хозяев Сергей Макаров.