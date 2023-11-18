Футболисты махачкалинского «Динамо» вышли в лидеры Первой лиги

Встреча, которая прошла в субботу в Каспийске, закончилась со счетом 3:1. У победителей мячи забили Ражаб Магомедов (36-я минута), Сослан Кагермазов (51) и Сердер Сердеров (70). У гостей, которые с 72-й минуты играли в меньшинстве после удаления Дениса Самойлова, отличился Виталий Шитов (16).