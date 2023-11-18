Футболисты махачкалинского «Динамо» вышли в лидеры Первой лиги
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Махачкалинское «Динамо» нанесло поражение «Тюмени» в матче 19-го тура Первой лиги.
Динамо Мх
ТюменьПервая лига: таблица и календарь
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Махачкалинское «Динамо» нанесло поражение «Тюмени» в матче 19-го тура Первой лиги.
Встреча, которая прошла в субботу в Каспийске, закончилась со счетом 3:1. У победителей мячи забили Ражаб Магомедов (36-я минута), Сослан Кагермазов (51) и Сердер Сердеров (70). У гостей, которые с 72-й минуты играли в меньшинстве после удаления Дениса Самойлова, отличился Виталий Шитов (16).
Махачкалинский клуб под руководством тренера Курбана Бердыева набрал 37 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице, обойдя «Тюмень» (35 баллов). Ранее тюменцы не проигрывали в Первой лиге на протяжении десяти матчей.