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18:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты махачкалинского «Динамо» вышли в лидеры Первой лиги

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Махачкалинское «Динамо» нанесло поражение «Тюмени» в матче 19-го тура Первой лиги.

Динамо Мх
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Источник: ФК "Динамо" Махачкала

Встреча, которая прошла в субботу в Каспийске, закончилась со счетом 3:1. У победителей мячи забили Ражаб Магомедов (36-я минута), Сослан Кагермазов (51) и Сердер Сердеров (70). У гостей, которые с 72-й минуты играли в меньшинстве после удаления Дениса Самойлова, отличился Виталий Шитов (16).

Махачкалинский клуб под руководством тренера Курбана Бердыева набрал 37 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице, обойдя «Тюмень» (35 баллов). Ранее тюменцы не проигрывали в Первой лиге на протяжении десяти матчей.

Динамо Мх
3:1
Первый тайм: 1:1
Тюмень
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