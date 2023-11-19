Тульский «Арсенал» на выезде обыграл «Енисей» в матче Первой лиги

Источник: https://vk.com/pfcarsenaltula

Команды играли на стадионе «Футбол-Арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). «Арсенал» одержал победу со счётом 2:0.

На 68-й минуте отличился белорусский полузащитник «Арсенала» Анатолий Макаров. Через шесть минут нападающий гостей Джонатан Окоронкво реализовал пенальти.