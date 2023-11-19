«Черноморец» проиграл в матче Первой лиги из-за автогола

Встреча в Новороссийске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 52-й минуте автоголом отметился голкипер хозяев Даниил Фролкин.
«Черноморец» (18 очков) не может победить на протяжении шести матчей подряд и занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице. «Ленинградец» (20) идет на 14-й строчке. В следующем туре новороссийский клуб 26 ноября примет нижнекамский «Нефтехимик», петербуржцы днем ранее дома встретятся с «Тюменью».
В другом матче дня нижнекамский «Нефтехимик» дома сыграл вничью с саратовским «Соколом» со счетом 0:0.