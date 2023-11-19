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21:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Черноморец» проиграл в матче Первой лиги из-за автогола

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Футболисты петербургского «Ленинградца» победили новороссийский «Черноморец» в матче 19-го тура Первой лиги.

Черноморец
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Новороссийске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 52-й минуте автоголом отметился голкипер хозяев Даниил Фролкин.

«Черноморец» (18 очков) не может победить на протяжении шести матчей подряд и занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице. «Ленинградец» (20) идет на 14-й строчке. В следующем туре новороссийский клуб 26 ноября примет нижнекамский «Нефтехимик», петербуржцы днем ранее дома встретятся с «Тюменью».

В другом матче дня нижнекамский «Нефтехимик» дома сыграл вничью с саратовским «Соколом» со счетом 0:0.

Черноморец
0:1
Первый тайм: 0:0
Ленинградец
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