«Химки» разгромили «Аланию» и вышли на третье место в Мелбет-Первой лиге

Источник: ФК «Химки»

У гостей голы забивали Александр Руденко (дубль), Хетаг Хосонов и Аршак Корян. У хозяев отметился голом Ислам Машуков.

«Химки» набрали 35 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице ФНЛ. Подмосковный клуб идет на серии из 9 матчей без поражений в первой лиге — 6 побед и 3 ничьих.