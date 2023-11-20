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19:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Химки» разгромили «Аланию» и вышли на третье место в Мелбет-Первой лиге

«Химки» на выезде разгромили «Аланию» в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги — 4:1.

Алания
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Источник: ФК «Химки»

У гостей голы забивали Александр Руденко (дубль), Хетаг Хосонов и Аршак Корян. У хозяев отметился голом Ислам Машуков.

«Химки» набрали 35 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице ФНЛ. Подмосковный клуб идет на серии из 9 матчей без поражений в первой лиге — 6 побед и 3 ничьих.

«Алания» не побеждает в течение последних 5 игр чемпионата — 2 поражения и 3 ничьих. Команда из Владикавказа занимает 6-е место с 31 очком.

Алания
1:4
Первый тайм: 1:1
Химки
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