Футболисты «Торпедо» упустили победу над «Родиной» в «Лужниках»

Встреча, прошедшая в понедельник на большой арене спорткомплекса «Лужники», завершилась со счетом 1:1. Счет открыл на 70-й минуте футболист «Торпедо» Даниил Шамкин, а гостей от поражения спас точный удар Митчи Кризана (90+4).

Торпедовцы вернулись в «Лужники» впервые с августа. «Черно-белые» начали нынешний сезон на «Лужниках», но после трех домашних матчей переехали на подмосковную «Арену Химки».

Матч с «Родиной» футболисты «Торпедо» провели в ретроформе зеленого цвета, сделанной в стилистике игровых футболок «черно-белых» в сезоне 1993 года, в них автозаводская команда завоевала первый в истории Кубок России.