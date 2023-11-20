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22:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Торпедо» упустили победу над «Родиной» в «Лужниках»

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Футболисты московского «Торпедо» сыграли вничью со столичной «Родиной» в домашнем матче 19-го тура первенства Первой лиги России, упустив победу в компенсированное время.

Торпедо
РодинаПервая лига: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба ФК "Родина"

Встреча, прошедшая в понедельник на большой арене спорткомплекса «Лужники», завершилась со счетом 1:1. Счет открыл на 70-й минуте футболист «Торпедо» Даниил Шамкин, а гостей от поражения спас точный удар Митчи Кризана (90+4).

Торпедовцы вернулись в «Лужники» впервые с августа. «Черно-белые» начали нынешний сезон на «Лужниках», но после трех домашних матчей переехали на подмосковную «Арену Химки».

Матч с «Родиной» футболисты «Торпедо» провели в ретроформе зеленого цвета, сделанной в стилистике игровых футболок «черно-белых» в сезоне 1993 года, в них автозаводская команда завоевала первый в истории Кубок России.

«Торпедо» продлило серию без побед до четырех матчей, набрало 24 очка и идет на 9-м месте в таблице Первой лиги. «Родина» (25 очков) поднялась на седьмую строчку.

Торпедо
1:1
Первый тайм: 0:0
Родина
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