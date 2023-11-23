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22:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

МедиаКалешин. Как первая лига становится брутальной. Колонка Казакова

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005—2015 годах Ильи Казакова об изменениях в имидже нашего футбола.

АкронПервая лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

До матча сборной остается неделя.

Речь о сборной ФНЛ — или о сборной медиалиги, смотря каких взглядов на футбол вы придерживаетесь. Лучшая лига мира незаметно превратилась в проект, который обрел свое лицо. И если еще недавно каждый матч профессиональных клубов с медиаколлективами рассматривался под углом «мы не можем проиграть им, иначе позор», то сейчас уже первый дивизион задает планку в том, что касается треш-тока, открытости, событийного ряда или брутальности. Всего того, что было визитной карточкой медиалиги.

Символично, что сборную ФНЛ возглавит главный тренер «Акрона» Евгений Калешин. Его пресс-конференция после поражения от «Волгаря» произвела фурор, и пусть руководству тольяттинцев удалось быстро навести порядок, очевидно, что от самого необычного специалиста лиги ждут новых откровений. А в случае их отсутствия станут провоцировать на громкие высказывания.

И здесь, как кажется, надо снова говорить о смешении жанров. Наш футбол меняется. Представители ФНЛ все заметнее чувствуют себя более самостоятельными и важными, чем несколько лет назад. Еще недавно было невозможно представить, чтобы моду начали определять или новички — махачкалинское «Динамо», тот же «Акрон» — или те, кто перемещался между лигами — «Торпедо» или «Химки». Чтобы недавно поднявшиеся в РПЛ — «Оренбург» или «Пари НН» — оказались дерзкими не только на поле.

Всегда существовала жесткая иерархия, которая, безусловно, наблюдается и сейчас. Но несколько лет назад невозможно было вообразить, чтобы тренер команды, претендующей на повышение в классе, вдруг начинал обвинять систему и говорить о необходимости ее разрушить. Или что босс клуба, с трудом вернувшегося в премьер-лигу, рассуждал о самоокупаемости и чемпионских амбициях в ближайшей перспективе.

Неизвестно, повлиял на все это медиафутбол с его максимальной откровенностью или новый взгляд на себя и свое место в системе координат сформировал мощный событийный ряд последних лет. Но по факту мы сейчас имеем в ФНЛ двух самых яркоговорящих действующих тренеров страны в лице того же Калешина и Талалаева. Мощное трио тех, кому надо доказать, что они по-прежнему в полном порядке — Гаджиева, Бердыева и Газизова. Загадочную «Тюмень», полгода назад выступавшую в ПФЛ, а теперь идущую в лидерах. И еще клубы, у которых бюджет выше, чем у некоторых в РПЛ, — «Арсенал» и «Торпедо».

Уровень амбиций зашкаливает. Как и резкость мнений, выбрасываемых в публичное пространство. Медиалиге ФНЛ здесь точно не уступает — и это, думается, только начало. РПЛ ведь сейчас не только сонм лучших — это турнир, куда идут за большими деньгами. Растут мотивация, чувство собственной значимости — если «Акрон» катком проходится по столичным клубам в Кубке, если у Махачкалы есть Бердыев, если конкуренция сейчас в Мелбет-Первой лиге так высока, что лидеры идут ноздря в ноздрю — плечи поневоле расправляются.

И опять же — 1 декабря матч со сборной медиалиги. Где уровень команд ниже, но внимание к ним и самооценка пиковые. А раз так, то «почему нам себя недооценивать»? У Калешина таких проблем точно нет — значит, и у игроков сборной ФНЛ не будет.

Он, конечно, необычный для нашего футбола тренер. Чем-то напоминает Бышовца, у которого играл, — особым взглядом. Чем-то Григоряна — эпатажностью. Но при этом Калешин сделал «Акрон» явлением. И если не побывать в Тольятти, то не поймешь, на какой почве выросли успехи, почему волжане наверху и почему их тренер так раскован.

Калешин уверяет, что «Акрон» по футбольной наполненности всем тем, что необходимо для успеха, идет сразу же после шестерки лучших в РПЛ (речь, вероятно, о «Зените», «Краснодаре» и представителях Москвы. — Прим. И. К.). Мол, любой каприз — только работай. И многое куплено конкретно под этого тренера. Идеальный футбольный мир, не иначе.

Как подобная технологичность меняет сознание — видим сейчас. Как это коррелируется с фразами об упавшем уровне — непонятно. Вероятно, еще нужно время, чтобы осмыслить процессы — медиалига против профессионального футбола, борьба за аудиторию, за лидерство, экспансия в направлении РПЛ.

Калешин в роли тренера сборной ФНЛ на такой матч — идеальная кандидатура. Он получил не только назначение — трибуну. Человек, который создал чат для коллег-тренеров по первой лиге и пытается задавать там какие-то тренды. Далеко не факт, что руководство «Акрона» всему этому радо — обратная сторона есть почти у каждой медали.

Но это лучше, чем если предстояла бы рутинная игра со сборной второй по силе лиги какой-то из стран, как когда-то. И во главе команды ФНЛ стоял бы другой тренер.

Наш футбол меняется.

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