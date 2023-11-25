«Кубань» одержала волевую победу в матче с «Соколом» и покинула зону вылета

Источник: https://vk.com/pfckuban

Команды играли на стадионе «Локомотив» в Саратове. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ярославом Хромеем (Воронеж). «Кубань» одержала победу со счётом 3:1.

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев Никита Козловский на 28-й минуте. В концовке первого тайма нападающий Илья Грузнов забил ответный мяч «Кубани». На 47-й минуте форвард Альберт Шарипов вывел гостей вперёд. Победную точку поставил Грузнов, оформив дубль. На 83-й минуте был удалён полузащитник «Сокола» Данил Казанцев.