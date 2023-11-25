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Футбол. Первая лига. Все результаты
18:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ленинградец» обыграл «Тюмень» в Первой лиге, одержав третью победу подряд

«Ленинградец» одержал третью подряд победу в Первой лиге, переиграв «Тюмень».

Ленинградец
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Источник: ФК "Ленинградец"

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Футболисты петербургского «Ленинградца» обыграли «Тюмень» в матче 20-го тура Первой лиги.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч во встрече на 15-й минуте забил Эдуард Суханов.

«Ленинградец», набрав 23 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Тюмень», уступив во второй встрече кряду, с 35 очками располагается на третьей позиции.

В следующем туре петербуржцы 3 декабря примут «КАМАЗ» из Набережных Челнов, «Тюмень» в этот же день в гостях встретится с подмосковными «Химками».

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1:0
Первый тайм: 1:0
Тюмень
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