«Ленинградец» обыграл «Тюмень» в Первой лиге, одержав третью победу подряд

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Футболисты петербургского «Ленинградца» обыграли «Тюмень» в матче 20-го тура Первой лиги.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч во встрече на 15-й минуте забил Эдуард Суханов.

«Ленинградец», набрав 23 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Тюмень», уступив во второй встрече кряду, с 35 очками располагается на третьей позиции.