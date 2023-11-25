«Арсенал» продлил серию без поражений до 11 матчей, победив «КАМАЗ»

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» обыграли «КАМАЗ» из Набережных Челнов в матче 20-го тура Первой лиги.

Встреча в Туле завершилась со счетом 2:0. Отличились Владислав Левин (4-я минута) и Джонатан Окоронкво (45+3, пенальти). В последних восьми играх 20-летний нигерийский нападающий забил девять мячей, он возглавляет список бомбардиров первенства с 13 голами.

«Арсенал», набравший 35 очков, поднялся на четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда не проигрывает в первенстве на протяжении 11 матчей. «КАМАЗ» с 25 очками идет на восьмой строчке.