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20:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Арсенал» продлил серию без поражений до 11 матчей, победив «КАМАЗ»

«Арсенал» довел серию без поражений в Первой лиге до 11 матчей, победив «КАМАЗ».

Арсенал
КАМАЗПервая лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Арсенал" Тула

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» обыграли «КАМАЗ» из Набережных Челнов в матче 20-го тура Первой лиги.

Встреча в Туле завершилась со счетом 2:0. Отличились Владислав Левин (4-я минута) и Джонатан Окоронкво (45+3, пенальти). В последних восьми играх 20-летний нигерийский нападающий забил девять мячей, он возглавляет список бомбардиров первенства с 13 голами.

«Арсенал», набравший 35 очков, поднялся на четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда не проигрывает в первенстве на протяжении 11 матчей. «КАМАЗ» с 25 очками идет на восьмой строчке.

В другом матче игрового дня астраханский «Волгарь» дома сыграл вничью с ярославским «Шинником» со счетом 0:0.

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Арсенал
2:0
Первый тайм: 2:0
КАМАЗ
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