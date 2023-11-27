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21:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Торпедо» обыграло махачкалинское «Динамо» на выезде и прервало серию из 4 матчей без побед

«Торпедо» в гостях обыграло махачкалинское «Динамо» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Динамо Мх
ТорпедоПервая лига: таблица и календарь
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На 74-й минуте черно-белых вывел вперед форвард Илья Стефанович, а четыре минуты спустя преимущество московского клуба увеличил 18-летний Руслан Червяков.

Автозаводцы прервали свою серию из четырех матчей без побед.

Махачкалинское «Динамо» с 37 очками продолжает лидировать в Мелбет-Первой лиге-2023/24, «Торпедо» поднялось на восьмую позицию с 27 очками.

Динамо Мх
0:2
Первый тайм: 0:0
Торпедо
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