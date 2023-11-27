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23:43 (мск), источник: Sport24

«Алания» продлила безвыигрышную серию в Первой лиге, сыграв вничью с «Акроном»

«Алания» и «Акрон» сыграли вничью в матче 20-го тура Мелбет — Первой лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Алания
АкронПервая лига: таблица и календарь
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Источник: twitter.com/FNLeague

В составе команды из Владикавказа гол забил Батраз Гурциев, гости ответили точным ударом Абу-Саида Эльдарушева.

«Алания» продлила свою безвыигрышную серию до шести матчей и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Акрон» по итогам 20-го тура поднялся на 4-ю строчку, обойдя «Арсенал».

Алания
0:0
Первый тайм: 0:0
Акрон
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