«Алания» продлила безвыигрышную серию в Первой лиге, сыграв вничью с «Акроном»
«Алания» и «Акрон» сыграли вничью в матче 20-го тура Мелбет — Первой лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Алания
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«Алания» и «Акрон» сыграли вничью в матче 20-го тура Мелбет — Первой лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1.
В составе команды из Владикавказа гол забил Батраз Гурциев, гости ответили точным ударом Абу-Саида Эльдарушева.
«Алания» продлила свою безвыигрышную серию до шести матчей и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Акрон» по итогам 20-го тура поднялся на 4-ю строчку, обойдя «Арсенал».