«Алания» продлила безвыигрышную серию в Первой лиге, сыграв вничью с «Акроном»

В составе команды из Владикавказа гол забил Батраз Гурциев, гости ответили точным ударом Абу-Саида Эльдарушева.

«Алания» продлила свою безвыигрышную серию до шести матчей и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Акрон» по итогам 20-го тура поднялся на 4-ю строчку, обойдя «Арсенал».