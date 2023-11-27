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27 ноября, источник: Чемпионат.com

Евгений Калешин покинул пост главного тренера «Акрона»

Российский тренер Евгений Калешин покинул пост главного тренера «Акрона» из Тольятти. Об этом сообщает официальный аккаунт команды в телеграме.

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Источник: Чемпионат.com

«Евгений Калешин покидает “Акрон”. Матч с “Аланией” стал для тренера последним у руля нашей команды.

Клуб принял решение прекратить трудовые отношения со специалистом из-за разногласий в пути развития. ФК «Акрон» желает Евгению Калешину всяческих успехов в дальнейшей карьере.

Евгений Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 года. Под его руководством наша команда провела 57 матчей, в которых добилась 28 побед, сыграла 19 ничьих и потерпела десять поражений. Также «Акрон» добрался до финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

О каких-либо изменениях в тренерском штабе и назначении нового главного тренера будет сообщено дополнительно на официальных ресурсах клуба«, — написала пресс-служба клуба “Акрон”.

Напомним, сегодня, 27 ноября, «Акрон» сыграл вничью с «Аланией» со счётом 1:1 в матче 20-го тура Мелбет Первой лиги. В данный момент команда из Тольятти занимает третье место в таблице чемпионата и отстаёт от лидирующего махачкалинского «Динамо» на 2 очка.

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