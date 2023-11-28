«Акрон» уволил Калешина, Бердыев стал чемпионом осени после поражения от «Торпедо»: события 20-го тура ФНЛ

«Акрон» уволил Калешина за пресс-конференцию?

После крупного поражения от «Химок» (1:4) «Алания» рассталась с Олегом Василенко и назначила исполняющим обязанности главного тренера Виталия Хапсаева.

Похоже, смена наставника положительно повлияла на настрой «барсов». Во всяком случае первый тайм матча против «Акрона» Евгения Калешина они провели с преимуществом. У одного Машукова было два отличных момента. Во втором случае передачу ему отдал… голкипер Солдатенко! Однако габаритный форвард пробил нехитро — фактически в Волкова. Зато Ислам выступил диспетчером, выдав голевую передачу Гурциеву.

«Алания» контролировала ход игры, но пропустила «в раздевалку». После подачи углового Эдьдарушев со второй попытки все же «прошил» Солдатенко. 1:1.

Во втором тайме зрители почти не увидели опасных моментов. Гости были чуть ближе к голу, но Чудин из довольно выгодной позиции пробил выше цели.

Ничья не позволила «Акрону» догнать Махачкалу. Команда завершила первую часть сезона на третьем месте.

Тем удивительнее было прочитать официальное заявление клуба через час после завершения игры в Грозном:

«Евгений Калешин покидает “Акрон”. Матч с “Аланией” стал для тренера последним у руля нашей команды. Клуб принял решение прекратить трудовые отношения со специалистом из-за разногласий в пути развития. ФК “Акрон” желает Евгению Калешину всяческих успехов в дальнейшей карьере».

Не аукнулись ли Евгению Игоревичу его громкие заявления после поражения от «Волгаря» о «шантрапе», которая правит российским футболом, и деградации всей системы в целом?

Щербаченко: — По лицам футболистов «Алании» стало сразу понятно, что они заряжены на победу. Что касается «Акрона», то Евгений Калешин использовал в атаке схему 4−3−3, а в обороне — 5−4−1. То есть наставник гостей немного подстраховался с учетом сильных индивидуальных качеств футболистов хозяев.

Всегда приятно, когда тренеры придумывают что-то нестандартное, пытаются удивить соперника. У тольяттинцев Ходжаниязов, являясь крайним левым защитником, при глубокой обороне смещался в центральную зону, а Конюхов садился на его место. Таким образом «Акрон» насыщал свою линию защиты, которую было довольно непросто вскрыть при позиционной атаке.

«Алания» же решила сыграть нетипичным для себя вторым номером, очень редко прессинговала высоко. В основном встречала гостей в среднем блоке, выжидала. Но и подопечные Калешина не стремились лететь вперед. Мы долгое время наблюдали «шахматы».

В середине тайма «Алания» наказала Волкова за неточную передачу, и левша Гурциев забил с правой. После гола хозяева стали еще более акцентированно действовать от обороны по схеме 4−5−1. «Акрон» сравнял счет после углового, пусть и не с первой попытки.

Второй тайм прошел в довольно равной борьбе. Очень понравилась ажурная комбинация, разыгранная гостями на 77-й минуте. В стиле «Спартака» 90-х! Но Чудин завершил ее ударом выше ворот.

В концовке «Алания» немного подсела физически, «Акрон» выглядел свежее, но счет так и не изменился.

Как показалось, владикавказцев этот результат расстроил. Безвыигрышная серия затянулась. Но никакой катастрофы для обеих команд не произошло. Они сохранили шансы на прямой выход в РПЛ.

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Через пару часов после завершения матча пришла новость об увольнении Калешина. Она, по большому счету, меня не удивила. Думаю, тут есть некий политический подтекст. Главный тренер не только отвечает за спортивный результат «Акрона», но и представляет интересы крупной корпорации. Наверное, никто не забыл той пресс-конференции, которую Евгений Игоревич провел после матча с «Волгарем», его слов о деградации системы, шантрапе и так далее… Руководители клуба, представляющие крупную корпорацию, в итоге отреагировали на нее вот таким вот решением.

Эта ситуация показала, что главный тренер все-таки не имеет права делать необдуманные заявления. Если переполняют эмоции, лучше не приходить на пресс-конференцию и получить штраф.

Тренер же говорит не только от своего лица, но и от лица всего клуба. Не скрою, были даже мысли, что решение по Калешину примут сразу после той ситуации. Тренеру в итоге дали доработать осеннюю часть чемпионата, но его судьба уже была предрешена.

Поражение Бердыева, волшебные замены Горлова

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 20, 27.11.2023, 17:00 Динамо Мх 0 Торпедо 2

«Торпедо» на выезде переиграло махачкалинское «Динамо» — 2:0.

Стартовые составы команд не таили в себе особых сюрпризов. Болельщикам «Торпедо», видимо, пора привыкнуть, что при Артеме Горлове Рейна будет начинать матчи на скамейке запасных.

Первый опасный момент остался за хозяевами. После подачи Храмцова со штрафного Бабурин ошибся на выходе, Шумахов успел пробить, но Лебеденко вынес мяч с ленточки. В этом эпизоде защитник махачкалинцев получил травму, и Бердыев вынужден был произвести замену уже на 8-й минуте.

Автозаводцы ответили в середине тайма. И тоже со стандарта. Бородин оказался первым на подборе и пальнул рядом со штангой.

Во втором тайме зрители долгое время наблюдали борьбу команд на каждом участке поля, без каких-либо обострений.

А затем при выполнении первой передачи ошибся Бабурин. Мяч перехватил Абдуллахи, доставил его Касинтуре. Анголец после серии финтов пробил с острого угла — вратарь москвичей на этот раз был начеку.

Гости ответили своим выпадом. Голевым. Шамкин навесил с правого фланга, махачкалинцы вынесли мяч за пределы штрафной. Лебеденко выиграл подбор, выстрелил с 20 метров, мяч после рикошета изменил направление — Волк успел среагировать. Однако первым на добивании был Стефанович. 0:1!

А буквально через четыре минуты «Торпедо» отправило «Динамо» в нокаут. Гол соорудили игроки, вышедшие на замену. Стефанович отдал пас Червякову. 18-летний хавбек ворвался в штрафную, разобрался с Сундуковым и мастерски положил мяч в дальний угол. 0:2.

Несмотря на поражение, «Динамо» завершило первую часть сезона на первом месте. «Торпедо» — восьмое. До игры ходили разговоры, что именно этот матч определит судьбу Горлова. По всей видимости, теперь 36-летний специалист повезет черно-белых на сборы.

Щербаченко: — В принципе, стартовые составы команд не удивили. Считаю, что на пятой минуте у судьи были основания поставить пенальти в ворота «Торпедо». Хотя эпизод, конечно, для арбитра непростой, он мог не увидеть всей картины. На мой взгляд, Бабурин не дотянулся до мяча и кулаками попал в спину Шавлохову, который и перекрывал обзор рефери.

Вообще на поле шла плотная борьба. «Динамо» играло в свой футбол, а про стиль «Торпедо» пока определенно сказать что-то сложно. Судейство Аверьянова меня не впечатлило. Оно могло привести к стычкам. Видимо, у рефери в последних турах уже отпускное настроение.

На 59-й минуте Аверьянов проявил непонятную для меня принципиальность в следующем моменте. Горлов выпустил на замену вместо Орехова Громыко. Белорусский легионер чуть раньше вышел на поле, пока Орехов его не покинул. И когда Валерий добежал уже до центра, Аверьянов показал ему, что надо вернуться за бровку и заново произвести замену. Зачем? Ну что это за формализм? Орехову оставалось пройти пару метров… В итоге все затянулось еще на минуту.

Во втором тайме игра была равна. «Торпедо» выждало и дважды ужалило. Горлов повлиял на результат своими заменами. Забили Стефанович и Червяков. Последний вообще очень здорово разобрался, поразив дальний угол ударом «щекой».

«Торпедо» скорее даже не переиграло, а перетерпело «Динамо». И вот это вызывает удивление. Махачкалинцы многие матчи вытаскивали на зубах, они сильны духом. Но в этом компоненте сегодня автозаводцы их все-таки превзошли.

Конечно, у «Торпедо» еще хватает проблем, но сейчас будет достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться и резко прибавить во второй части сезона.

Неудержимый «Арсенал». Вернет ли «Краснодар» Окоронкво?

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 20, 25.11.2023, 17:00 Арсенал 2 КАМАЗ 0

«Арсенал» довел свою беспроигрышную серию уже до 11 матчей! В Туле команда Александра Сторожука взяла верх над «КАМАЗом». Серьезную заявку на победу «оружейники» сделали уже на четвертой минуте. Окоронкво укротил сложный мяч в чужой штрафной, выдержал паузу и покатил под удар Левину, который мощно пробил под перекладину.

Сам же лучший бомбардир турнира забил свой 13-й гол в концовке тайма, хладнокровно реализовав пенальти.

Щербаченко: — «Арсенал» начал матч по-хозяйски, качественно разыгрывая комбинации, и открыл счет уже на 4-й минуте. Окоронкво все сделал здорово: принял передачу, обработал мяч, придержал и очень вовремя покатил Левину, который поразил ворота.

После 10-й минуты «КАМАЗ» перехватил инициативу, хорошо заработали фланги — особенно Фартуна слева. Челнинцы контролировали мяч, действовали уверенно, мало что позволяя тулякам впереди. После голевой передачи тот же Окоронкво ушел в тень. Однако совершенно необязательный пенальти (он скорее был) на 45-й минуте сильно осложнил жизнь гостям.

Во втором тайме «Арсенал» стал контратаковать гораздо острее. Активизировался Гелоян, который доставлял серьезные проблемы обороне соперника. Его индивидуальные проходы завершались конкретикой. Однажды Анисимов выручил челнинцев.

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«КАМАЗу» не хватило остроты в завершающей стадии. Поэтому клубу обязательно нужно купить в межсезонье двух сильных форвардов — например, Окоронкво и Руденко (смеется). При этом хочется отдать должное «КАМАЗу». Настоящая тренерская команда Ильдара Ахметзянова. Однако в этой встрече класс хозяев объективно был выше, да и скамейка длиннее.

В то же время «Арсенал» может лишиться своего бомбардира — Окоронкво. Ходят слухи, что «Краснодар», возможно, вернет нигерийского форварда уже зимой. С учетом вероятной дисквалификации Кордобы такой сценарий вполне реален. Тогда это станет очень большой проблемой для туляков. Равноценной замены легионеру просто нет.

Сторожук преодолел трудности, которые возникли в начале сезона. Сейчас это уже тоже тренерская команда, которая знает, как набирать очки, как обороняться, атаковать. Сегодня мы можем смело причислять «Арсенал» к претендентам на прямую путевку в РПЛ.

Понравилось, что несмотря на прохладную погоду, болельщик в Туле идет на стадион, поддерживает команду, которая благодарит зрителей яркой игрой. Это радует.

«Не знал, что нельзя играть головой в своей штрафной…» Арбитр Куликов помог «Родине»?

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 20, 26.11.2023, 16:00 Родина 2 Енисей 1

«Родина» дома одолела «Енисей» — 2:1. Ключевой момент матча произошел на 63-й минуте при счете 1:1. Последовала подача Дмитриева с углового, Клещенко выиграл «воздух», пробил головой, и арбитр Куликов посчитал, что мяч попал в руку Раздорских. Пенальти! Однако видеоповтор говорит о том, что рефери, похоже, допустил ошибку. Мяч угодил в голову, а не в руку хавбеку красноярцев.

Тимошенко реализовал 11-метровый, оформив дубль. Теперь в активе 24-летнего форварда 11 голов — на два меньше, чем у Окоронкво.

— Не могу предъявить претензии своим парням. Немного подвела реализация. Но мы играли в футбол и доминировали, гнули свою линию. Ключевой момент — пенальти. Честно говоря, не знал, что в своей штрафной нельзя играть головой… Явная ошибка арбитра, — сказал главный тренер «Енисея» Эдуард Штейнбрехер.

Щербаченко: — Оба тренера пошли на перестановки в линии атаки. Так, у «Родины» на острие играл не Калмыков, а Тимошенко. У «Енисея» вместо Окладникова с первых минут вышел Савельев. В ворота красноярцев вернулся Ставер, дисквалифицированный после инцидента с бол-боем в Химках. Перед игрой «львы» из-за травмы лишились Ломакина. Это, конечно, потеря.

В первой половине первого тайма шла равная борьба. Причем по всем показателям. А вот вторая половина прошла под диктовку «Енисея»: подходы, давление, нагнетание в штрафной. Москвичи долго не могли выйти со своей половины поля.

Однако первый же выпад хозяев едва не увенчался голом. Стежко спас гостей, вынес мяч из пустых ворот после удара Султонова. И тут же «Родина» хорошо разыграла стандарт. Тимошенко забил свой очередной гол после скидки Клещенко.

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«Енисей» быстро вернулся в игру. Очень нестандартно сыграл Савельев, пропустивший мяч на Глушкова — 1:1. Считаю, в первом тайме красноярцы смотрелись все же предпочтительнее москвичей.

После перерыва команда Артиги перешла на игру в четыре защитника. Этот ход себя оправдал. «Родина» добавила в движении, в остроте. Явно попал в матч Воропаев, заменивший Кочиева. Он эффективно сыграл против Глушкова, за счет своих скоростных качеств не дал тому развернуться. В итоге у «Енисея» пропала острота, исходившая от одного из лидеров команды. В составе хозяев я бы также отметил Крижана.

Пенальти, назначенный в ворота «Енисея», конечно, ошибочный! Мяч попал в голову игроку Красноярска, а не в руку! Серьезный ляп арбитра. А ведь был еще момент, когда Глушков получил по ногам в чужой штрафной, но свисток промолчал… Можно сказать, что рефери, увы, повлиял на итоговый результат.

В концовке «Енисей» мог спастись. «Родине» откровенно повезло. Мяч после рикошета оказался в руках Шакерова.

Считаю, Красноярск точно не заслужил поражения, но в очередной раз во втором тайме почему-то просел… Ну и этот непонятный пенальти. Пока неизвестно, что будет в «Енисее» зимой. В ближайшее время губернатор определит вектор развития клуба. Мне кажется, против красноярцев играет мнение в футбольных кругах, что, мол, у команды нет задач, она ни на что не претендует… Это влияет на подсознание арбитров, которые вот так вот грубо ошибаются в пользу соперников.

Что касается «Родины», то я пока не вижу каких-то существенных изменений в игре команды после увольнения Парфенова и назначения Артиги В этом плане, на мой взгляд, москвичи топчутся на месте.

Ничья «Химок» и Хабаровска

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 20, 26.11.2023, 19:00 Химки 0 СКА-Хабаровск 0

«Химки» и «СКА-Хабаровск» обошлись без голов. Первый тайм получился малособытийным. Запомнился только удар Берковского из выгодной позиции — выше цели.

После перерыва хорошо вошел в игру Корян, который явно добавил остроты атакам команды Андрея Талалаева. Именно он мягкой передачей вывел Руденко один на один с Имамовым, но вовремя выскочивший из ворот голкипер выиграл эту дуэль. Хлестко бил из-за пределов штрафной Хосонов — штанга! Он же мог принести хозяевам победу, но мяч после его удара головой в компенсированное время разминулся с дальним углом.

Гости не отсиживались в обороне и сами создали два хороших момента. Митрюшкин не позволил отличиться Алиеву, вовремя «отстегнув» ногу, а чуть позже справился с дальним выстрелом Петрова.

В итоге два разных тайма и нулевая ничья. «Химки» — вторые по итогам первой части чемпионата. «СКА-Хабаровск» — 11-й.

— Очередная очень хорошая игра нашей команды. Полнейшее преимущество, хотя свои моменты надо реализовывать. Поздравил ребят с окончанием первого этапа, на котором нам удалось показать весьма качественный и зрелищный футбол. Сегодня мы еще раз в этом убедились, не хватило лишь голов. А так — абсолютное превосходство, думаю, никто с этим спорить не будет, — заметил на пресс-конференции Талалаев.

Щербаченко: — Шаронов пошел на некоторые изменения в составе. В воротах появился Имамов, слева в атаке играл Никитин, на острие — Гонгапшев. В запасе остался Алиев, который в последнее время себя неплохо проявлял.

«Химки» не настаивали на контроле мяча, не особо хотели играть первым номером, отходили назад и ждали ошибки Хабаровска. При этом подопечные Талалаева до перерыва были ближе к голу. Но Берковский не попал в створ из выгодной позиции. Бросалось в глаза, что хозяева действовали увереннее.

В целом же первый тайм получился очень скучным… Вялая игра! Команды просто выжидали, не рисковали, не особо лезли вперед. Не знаю… Думаю, многие мои коллеги меня поддержат в том, что до перерыва это было весьма пресное зрелище. «Спартак» с «Балтикой» по снегу искры высекали, боролись, искали счастья впереди. А тут совсем другая картина. Статистика вещь упрямая: 0 ударов в створ в первом тайме! Слишком все осторожно и прагматично.

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После перерыва, считаю, сработала замена Талалаева. Корян освежил игру хозяев. Руденко едва не повторил свой гол в ворота «Алании» в прошлом туре. Хорошо «стрелял» и Хосонов. В последние 15 минут хозяева устроили штурм, гости огрызнулись, провели две опасные атаки — Митрюшкин был на высоте.

Лучшим игроком матча я бы назвал Хосонова, который в концовке мог принести «Химкам» победу. Считаю, «Алания» ошиблась, отпустив его в команду-конкурент. Хетаг — системообразующий футболист в построениях Талалаева, придает команде структуру.