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18:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов Первой лиги

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов Мелбет Первой лиги по итогам промежуточных обновлений.

Первая лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

Топ-10 возглавил 28-летний голкипер тольяттинского «Акрона» Сергей Волков.

Топ-10 самых дорогих футболистов Первой лиги:

1. Сергей Волков («Акрон») — € 1 млн.

2. Дмитрий Полоз («Торпедо») — € 900 тыс.

3. Иван Тимошенко («Родина») — € 900 тыс.

4. Бутта Магомедов («Химки») — € 900 тыс.

5. Данил Степанов («Химки») — € 900 тыс.

6. Константин Савичев («Акрон») — € 900 тыс.

7. Ростислав Солдатенко («Алания») — € 900 тыс.

8. Ислам Машуков («Алания») — € 800 тыс.

9. Хетаг Хосонов («Химки») — € 800 тыс.

10. Джонатан Окоронкво («Арсенал») — € 800 тыс.

Отметим, что стоимость форварда Александра Руденко («Химки»), полузащитника Валерия Громыко («Торпедо»), защитника Сергея Бородина («Торпедо») и атакующего полузащитника Николая Гиоргобиани («Алания») также составляет € 800 тысяч.

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