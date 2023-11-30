Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов Первой лиги

Отметим, что стоимость форварда Александра Руденко («Химки»), полузащитника Валерия Громыко («Торпедо»), защитника Сергея Бородина («Торпедо») и атакующего полузащитника Николая Гиоргобиани («Алания») также составляет € 800 тысяч.