Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов Первой лиги
Интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов Мелбет Первой лиги по итогам промежуточных обновлений.
Интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов Мелбет Первой лиги по итогам промежуточных обновлений.
Топ-10 возглавил 28-летний голкипер тольяттинского «Акрона» Сергей Волков.
Топ-10 самых дорогих футболистов Первой лиги:
1. Сергей Волков («Акрон») — € 1 млн.
2. Дмитрий Полоз («Торпедо») — € 900 тыс.
3. Иван Тимошенко («Родина») — € 900 тыс.
4. Бутта Магомедов («Химки») — € 900 тыс.
5. Данил Степанов («Химки») — € 900 тыс.
6. Константин Савичев («Акрон») — € 900 тыс.
7. Ростислав Солдатенко («Алания») — € 900 тыс.
8. Ислам Машуков («Алания») — € 800 тыс.
9. Хетаг Хосонов («Химки») — € 800 тыс.
10. Джонатан Окоронкво («Арсенал») — € 800 тыс.
Отметим, что стоимость форварда Александра Руденко («Химки»), полузащитника Валерия Громыко («Торпедо»), защитника Сергея Бородина («Торпедо») и атакующего полузащитника Николая Гиоргобиани («Алания») также составляет € 800 тысяч.