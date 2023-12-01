Сборная ФНЛ победила команду Медиалиги в товарищеском матче
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сборная Футбольной национальной лиги (ФНЛ) победила команду Медиалиги в товарищеском матче.
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сборная Футбольной национальной лиги (ФНЛ) победила команду Медиалиги в товарищеском матче.
Встреча прошла на «Анжи-Арене» в Каспийске и завершилась со счетом 4:0 в пользу сборной ФНЛ. Дубль оформил Эльдар Низамутдинов, по одному мячу забили Сердер Сердеров и Дмитрий Шадринцев. Главным тренером сборной ФНЛ выступил отправленный в понедельник в отставку с поста главного тренера тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин.
Символический удар перед матчем нанес первый номер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий россиянин Ислам Махачев.
Для сборной Медиалиги этот матч стал вторым в истории, ранее команда проиграла самарским «Крыльям Советов» (0:4).