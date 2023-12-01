Сборная ФНЛ победила команду Медиалиги в товарищеском матче

Встреча прошла на «Анжи-Арене» в Каспийске и завершилась со счетом 4:0 в пользу сборной ФНЛ. Дубль оформил Эльдар Низамутдинов, по одному мячу забили Сердер Сердеров и Дмитрий Шадринцев. Главным тренером сборной ФНЛ выступил отправленный в понедельник в отставку с поста главного тренера тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин.