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17:15 (мск), источник: Vesti.kz

Бердыев пригласил в российский клуб защитника из чемпионата Казахстана

Колумбийский защитник карагандинского «Шахтера» Франсиско Кампо прибыл в расположение махачкалинского «Динамо».

Динамо Мх
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Источник: ФК "Шахтер"

По данным Metaratings.ru Кампо уже тренируется в команде, которую возглавляет экс-тренер «Кайрата» Курбан Бердыев. Отмечается, что у махачкалинского клуба уже полностью выбрана квота легионеров, допустимая в первой лиге, — четыре человека. Предположительно «Динамо» может убрать из заявки 22-летнего южноафриканского нападающего Сантино Смита.

Кампо выступал за «Шахтер» с февраля 2023 года. Всего за клуб он провел 22 матча, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

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