Бердыев пригласил в российский клуб защитника из чемпионата Казахстана
Колумбийский защитник карагандинского «Шахтера» Франсиско Кампо прибыл в расположение махачкалинского «Динамо».
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Колумбийский защитник карагандинского «Шахтера» Франсиско Кампо прибыл в расположение махачкалинского «Динамо».
По данным Metaratings.ru Кампо уже тренируется в команде, которую возглавляет экс-тренер «Кайрата» Курбан Бердыев. Отмечается, что у махачкалинского клуба уже полностью выбрана квота легионеров, допустимая в первой лиге, — четыре человека. Предположительно «Динамо» может убрать из заявки 22-летнего южноафриканского нападающего Сантино Смита.
Кампо выступал за «Шахтер» с февраля 2023 года. Всего за клуб он провел 22 матча, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.