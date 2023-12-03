Бердыев пригласил в российский клуб защитника из чемпионата Казахстана

По данным Metaratings.ru Кампо уже тренируется в команде, которую возглавляет экс-тренер «Кайрата» Курбан Бердыев. Отмечается, что у махачкалинского клуба уже полностью выбрана квота легионеров, допустимая в первой лиге, — четыре человека. Предположительно «Динамо» может убрать из заявки 22-летнего южноафриканского нападающего Сантино Смита.