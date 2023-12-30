Тренер российского клуба назвал допустимое количество пива для футболистов

Итальянский специалист отметил, что употреблять пиво после игры — абсолютно нормально.

«Вопрос в количестве. Конечно, если выпить литр пива, это не очень хорошо. Но в этой жизни вредно все, что употребляется в неограниченных количествах. Даже если разом выпить два литра воды — это плохо», — подчеркнул Джованни.

По словам тренера российского клуба, футболистам лучше ограничиваться одним стаканом пива.

«Я считаю, что игрокам нельзя запрещать все. С ними нужно разговаривать и объяснять — что произойдет, если они будут совершать те или иные действия», — добавил специалист.

28 августа главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о преимуществе пива перед газировкой для футболистов после матчей.