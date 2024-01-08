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10:52 (мск), источник: Sport24

Лучший игрок Высшей лиги Беларуси пополнил ряды «Родины»

Пресс-служба «Родины» сообщает, что бразильский защитник Ориньо пополнил ряды клуба.

Динамо Мн
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Источник: twitter.com/FNLeague

Ориньо является действующим чемпионом Высшей лиги Беларуси, лучшим игроком чемпионата и лучшим левым защитником лиги.

До «Динамо» Минск 28-летний игрок выступал за бразильские «Жувентус», «Сантос», «Флуминенсе» и «Оэсте».

Алексей Зинин, главный операционный и спортивный директор ФК «Родина»:

«У нас качественные фланговые защитники, однако для нынешнего тренерского штаба очень важно, чтобы оба фланга обороны обладали высокими созидательно-атакующими характеристиками, при этом левый защитник обязательно должен быть левоногим. В связи с этим мы отпустили Артема Воропаева в аренду в “Черноморец”, а на освободившуюся вакансию из множества кандидатов выбрали Ориньо. Бразилец не простой для встраивания в командную игру футболист, но его атакующие возможности впечатляют. К тому же Ориньо знает вкус больших побед и совсем не любит проигрывать».

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