Лучший игрок Высшей лиги Беларуси пополнил ряды «Родины»
Пресс-служба «Родины» сообщает, что бразильский защитник Ориньо пополнил ряды клуба.
Пресс-служба «Родины» сообщает, что бразильский защитник Ориньо пополнил ряды клуба.
Ориньо является действующим чемпионом Высшей лиги Беларуси, лучшим игроком чемпионата и лучшим левым защитником лиги.
До «Динамо» Минск 28-летний игрок выступал за бразильские «Жувентус», «Сантос», «Флуминенсе» и «Оэсте».
Алексей Зинин, главный операционный и спортивный директор ФК «Родина»:
«У нас качественные фланговые защитники, однако для нынешнего тренерского штаба очень важно, чтобы оба фланга обороны обладали высокими созидательно-атакующими характеристиками, при этом левый защитник обязательно должен быть левоногим. В связи с этим мы отпустили Артема Воропаева в аренду в “Черноморец”, а на освободившуюся вакансию из множества кандидатов выбрали Ориньо. Бразилец не простой для встраивания в командную игру футболист, но его атакующие возможности впечатляют. К тому же Ориньо знает вкус больших побед и совсем не любит проигрывать».