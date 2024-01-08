Лучший игрок Высшей лиги Беларуси пополнил ряды «Родины»

«У нас качественные фланговые защитники, однако для нынешнего тренерского штаба очень важно, чтобы оба фланга обороны обладали высокими созидательно-атакующими характеристиками, при этом левый защитник обязательно должен быть левоногим. В связи с этим мы отпустили Артема Воропаева в аренду в “Черноморец”, а на освободившуюся вакансию из множества кандидатов выбрали Ориньо. Бразилец не простой для встраивания в командную игру футболист, но его атакующие возможности впечатляют. К тому же Ориньо знает вкус больших побед и совсем не любит проигрывать».