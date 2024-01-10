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Футбол. Первая лига. Все результаты
19:38 (мск), источник: ТАСС

Андрей Тихонов стал главным тренером футбольного клуба «Енисей»

Ранее он уже возглавлял красноярскую команду в 2016 2017 годах.

ЕнисейПервая лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 10 января. Восьмикратный чемпион России по футболу Андрей Тихонов стал главным тренером красноярского клуба Мелбет — Первой лиги «Енисей». Об этом сообщает пресс-служба «Енисея».

На посту главного тренера Тихонов сменил Эдуарда Штейнбрехера. В качестве главного тренера Тихонов работал в «Енисее» в 2016—2017 годах. Он также возглавлял щелковскую «Спарту», самарские «Крылья Советов» и казахстанскую «Астану».

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