Андрей Тихонов стал главным тренером футбольного клуба «Енисей»

ТАСС, 10 января. Восьмикратный чемпион России по футболу Андрей Тихонов стал главным тренером красноярского клуба Мелбет — Первой лиги «Енисей». Об этом сообщает пресс-служба «Енисея».

На посту главного тренера Тихонов сменил Эдуарда Штейнбрехера. В качестве главного тренера Тихонов работал в «Енисее» в 2016—2017 годах. Он также возглавлял щелковскую «Спарту», самарские «Крылья Советов» и казахстанскую «Астану».