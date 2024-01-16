Кононов — в «Торпедо», мощная селекция «Акрона», Тихонов в «Енисее» и остался без главного диспетчера. Как живет ФНЛ?

Кононов возглавит «Торпедо»

Самая громкая новость этой зимы в ФНЛ на сегодняшний день связана с «Торпедо».

На прошлой неделе журналист Сергей Ильев в своем Telegram-канале сообщил, что в ближайшее время клуб объявит о кадровых изменениях. В частности, новым главным тренером автозаводцев станет Олег Кононов. «СЭ» эту информацию подтверждает. В ближайшее время будет объявлено о его назначении. Как сообщил нам источник, знакомый с ситуацией, в среду Кононов должен провести первую тренировку в «Торпедо».

Напомним, в текущем сезоне у руля команды сначала стоял испанец Пеп Клотет, а затем Артем Горлов. Черно-белые завершили первую часть чемпионата на 8-м месте, отставание от зоны стыков — 8 очков, от второй строчки — 9. Последним местом работы Кононова был раменский «Сатурн».

Ярослава Савина на посту президента клуба сменит Александр Волнушкин.

Пока новичков у москвичей нет.

Абдуллахи ушел из «Динамо»

Лидер турнира махачкалинское «Динамо» понесло серьезную кадровую потерю. Опорный полузащитник Самину Абдуллахи выкупил свой контракт и покинул команду, став свободным агентом. В первой части сезона 23-летний нигериец провел в ФНЛ 19 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Вместе с тем клуб из Дагестана пополнился 23-летним колумбийским защитником Франциско Кампо и 21-летним полузащитником «Кайрата», воспитанником ЦСКА Антоном Крачковским (его, по всей видимости, рассматривают в качестве замены Абдуллахи).

Информация о том, что Курбан Бердыев интересен сборной Азербайджана, конкретного подтверждения не получила.

«Химки» сохранили Руденко

Занимающие второе место «Химки» укрепили свой состав 26-летним правым защитником (может сыграть и слева) Романом Юзепчуком, у которого в декабре закончился контракт с московским «Торпедо». В текущем сезоне белорус провел за черно-белых 17 матчей в первой лиге, отметившись двумя голевыми передачами.

Осенью команда Андрея Талалаева играла по схеме с тремя центральными защитниками, а роль правого латераля, как правило, исполнял Олег Исаенко.

Основной нападающий красно-черных Александр Руденко (на счету экс-игрока московского «Спартака» 7 голов и 3 результативные передачи) продлил контракт с клубом на 3,5 года.

Кроме того, «Химки» подписали новые соглашения с 29-летним сербским защитником Петаром Голубовичем и 26-летним полузащитником Буттой Магомедовым.

У «Акрона» два супертрансфера

«Акрон», расставшись с Евгением Калешиным, назначил на пост главного тренера Заура Тедеева. По иронии судьбы в прошлом сезоне Тедеев стоял у руля «Алании» — команды, которой теперь будет руководить Калешин.

«Акрон» уже мощно сработал на трансферном рынке, подписав двух креативных полузащитников. Новичками тольяттинцев стали выступавший в первой части сезона в РПЛ за «Балтику» 24-летний Артур Галоян, который хорошо знаком с Тедеевым по работе в «Алании», и экс-лидер «Енисея» 29-летний Никита Глушков (6 голевых передач в этом сезоне).

Осенью лучшим диспетчером «Акрона» был арендованный у московского «Динамо» 21-летний хавбек Владислав Галкин — 4 голевых паса.

«Никита Глушков — лидер атак “Енисея” и вообще лидер по многим атакующим показателям во всей лиге с точки зрения результативности. Прежде всего Артура Галояна отличают тактическая подготовленность и интеллектуальные способности. В сезоне-2022/23 был отрезок первенства, на котором Артур был лучшим игроком лиги по числу результативных действий. Надеюсь, что при должном отношении к работе — а здесь у меня сомнений в его профессионализме нет — он выйдет на свой прежний уровень. Безусловно, Галоян добавит конкуренции в средней линии», — отметил Заур Тедеев.

Калешин — в «Алании»: «Даже самые дерзкие хищники иногда попадают в капканы»

Уволенный из «Акрона» Евгений Калешин недолго оставался без работы. В декабре он возглавил «Аланию», которую осенью тренировал Олег Василенко.

— «Алания» — это большой клуб с традициями, здесь есть чемпионская кровь, генетически команда-чемпион, команда-хищник. Можно сказать, что дважды в «Аланию» не зовут, — заметил Калешин в интервью клубной пресс-службе. — Непросто поддерживать мотивацию подопечных, когда они уже одной ногой в РПЛ, но из-за регламентных предписаний команда не проходит. Это тяжело психологически. Но, как я уже сказал руководству, даже хищники иногда попадают в капканы. Даже самые дерзкие. Поэтому, думаю, нам необходимо много работать с ментальной составляющей. Надо снова разжечь огонь, поднять мотивацию, добавить драйва! Я не представляю «Аланию» без мяча. Не представляю эту команду без страсти, без агрессии, без прессинга. Футбол меняется и эволюционирует. Нам нельзя отставать. Постараемся сделать так, чтобы команда играла в тотальный коллективный футбол.

Закончилась аренда у 30-летнего нападающего Вячеслава Кротова, который вернулся в «Пари НН». Осенью экс-спартаковец забил за «барсов» два гола в 11 матчах.

В команду вернулся 32-летний полузащитник Алан Хугаев (100 матчей за «Аланию»). В первой части сезона он выступал во второй лиге за «Чайку».

В Туле — два белоруса и экс-спартаковец

«Арсенал» прибрел двух чемпионов Белоруссии из минского «Динамо». 34-летний Алексей Гаврилович — центральный защитник, ранее выступал в России за «Волгарь» и «Чайку». 25-летний Иван Бахар может закрыть несколько позиций в атакующей линии. В минувшем сезоне футболист, в активе которого 29 игр за сборную Белоруссии, как правило, исполнял роль левого вингера (15 матчей в белорусском первенстве, пять голов и шесть результативных передач).

Еще один новичок команды Александра Сторожука — 27-летний полузащитник Александр Зуев. Последним клубом футболиста, в активе которого 22 матча за московский «Спартак», был сербский ИМТ. В России Зуев также известен по выступлениям за «Крылья Советов», «Ростов», «Рубин» и «Химки».

Отличная новость для тульских болельщиков: «Краснодар» не будет отзывать из аренды лучшего бомбардира нынешнего сезона ФНЛ (13 мячей) 20-летнего нигерийца Джонатана Окоронкво.

Тихонов не ждет Мостового в «Енисее»

Легенда «Спартака» Андрей Тихонов — новый главный тренер «Енисея», который завершил первую часть сезона на 10-м месте. Отрыв от зоны стыков — всего четыре очка.

Напомним, Тихонов уже возглавлял «львов» с июля 2016 года до мая 2017-го. При нем красноярцы заняли третье место в ФНЛ, но в переходных играх за право выступать в премьер-лиге по сумме двух встреч уступили тульскому «Арсеналу» (2:1, 0:1).

Сейчас 53-летний специалист сразу же столкнулся с кадровыми проблемами. Буквально за несколько дней до его назначения команду покинули полузащитники Никита Глушков (лучший диспетчер всей лиги) и Олег Ланин. Впрочем, внешне Андрей Валерьевич философски отреагировал на эти события:

— Футболистов с такой техникой и работой с мячом сейчас во всей лиге мало. Понять ребят можно: после первой части сезона команда осталась без тренера, они не знали, что будет, кто будет. Находились в подвешенном состоянии, и тут поступили предложения, — сказал Тихонов в интервью «Чемпионату».

В январе появлялись новости о том, что Александр Мостовой входит в список потенциальных наставников красноярцев. Однако, по словам Тихонова, бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России в его штабе работать не будет.

«Есть тренеры, которые войдут в штаб. Мостового в нем не будет. Это глупые слухи, которые появились неизвестно откуда».

Черышев — в «Шиннике»

Новым главным тренером «Шинника» (13-е место) назначен Дмитрий Черышев, последним местом работы которого был клуб из Андорры «Санта-Колома».

— Никто не говорит про задачу остаться в первой лиге. Здесь эта тема даже не поднимается! Мы должны подняться как можно выше в таблице. Нам нужно создать боеспособный коллектив, показывать хороший футбол и подниматься выше и выше. Конкретное место? Добраться до шестерки будет сложно, но мы постараемся к ней приблизиться, — заявил Черышев-старший в интервью ярославскому телеканалу.