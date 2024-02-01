Бердыев покинул лидера Первой лиги перед решающей частью сезона! Его ждёт необычная работа

Источник: VK.COM/FCDMX

Неожиданная новость пришла из Первой лиги. Главный тренер возглавляющего таблицу махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев покинул пост по собственному желанию.

«Решение соответствует контрактному договору, в котором есть пункт, позволяющий любой стороне завершить сотрудничество в одностороннем порядке. ФК “Динамо” уважает решение Курбана Бекиевича и благодарит за проделанную работу». ФК «Динамо» Махачкала заявление клуба

Отмечается, что Бердыев продолжит подготовку команды к весенней части сезона-2023/2024 до назначения нового главного тренера. Почему же он покинул «Динамо»?

Бердыев подписал контракт с махачкалинским клубом летом 2023 года. В «Динамо» образовался мощный триумвират: Шамиль Газизов — гендиректор, а президент — Гаджи Гаджиев. Три авторитетных для российского футбола фигуры. Гаджиев привлёк Газизова и Бердыева с понятной целью — вывести клуб в РПЛ. Хотя официально об этом никто не заявлял. «Курбану Бекиевичу не надо ставить никаких задач, он их сам себе определил. Он квалифицированный и серьёзный тренер. Возьмите любого именитого специалиста — Газзаева, Сёмина, Романцева… У каждого из них есть внутренние высокие задачи. Даже если у клуба нет каких-то серьёзных сиюминутных задач, они их сами себе поставят», — отметил Гаджиев. По итогам первой части сезона в Первой лиге «Динамо» приблизилось к РПЛ. За 20 туров махачкалинцы набрали 37 очков и ушли на паузу первыми.

Источник: VK.COM/FCDMX

Однако внутри «Динамо» не было идиллии. Президент клуба Гаджи Гаджиев рассказывал о разногласиях:

«Примеры, когда большим специалистам не удавалось найти общий язык, есть. Нельзя сказать, что на все аспекты игры, подготовки, клубной работы мы смотрим одинаково. Разногласия во взглядах есть, в том числе во взглядах на игру. Но это нормально. А как по-другому? В любом случае решения должны быть коллегиальными. А для их принятия нужна доказательная база. Большой опыт — это хорошо, но насколько он адаптирован к нынешним реалиям — это вопрос. Опыт, с одной стороны, помощник, с другой стороны — тормоз. Противоречия и споры были, есть и будут. Но важно уважать мнение своих коллег, слышать их».

Генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов в январе отмечал, что поводов опасаться ухода Бердыева нет.

«Возможный уход Бердыева? Нет опасений. Честно говоря, я об этом даже не задумывался. Думаю, что Курбана Бекиевича всё устраивает. Смысл об этом разговаривать? Я бы не хотел пока думать об этом. Можно не буду эту тему теребить? Мы идём на первом месте. Других путей, кроме как доказывать, что ты там не зря, нет. Мы обязаны». Шамиль Газизов генеральный директор «Динамо» Махачкала

Утром 1 февраля Гаджиев на вопрос о возможном уходе Бердыева отвечал, что «в нашем мире всё может быть, но сейчас он в команде». Однако уже через пару часов появилось официальное заявление, в котором «Динамо» попрощалось с тренером. Телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым» сообщает, что наиболее вероятный вариант продолжения карьеры для Бердыева — сборная Азербайджана. Однако возглавит он её не сразу, а спустя время.

Интересно, что ранее Курбан тренировал из сборных лишь родной Туркменистан (1999). Так что работа в Азербайджане — необычный опыт. «Динамо» же было готово к уходу тренера, поэтому уже ведёт переговоры с другими кандидатами.

Уход Бердыева — потеря для Махачкалы. Теперь решить задачу по выходу в РПЛ станет чуть сложнее. Всё зависит от выбора Гаджиевым и Газизовым нового тренера.