«У Бердыева разошлись взгляды с Гаджиевым. У Кононова нет жесткой задачи выйти в РПЛ». Как живет ФНЛ | Источник: Спорт-Экспресс

Почему Бердыев ушел из махачкалинского «Динамо»?

— Главная новость последней недели, а возможно, и всей зимы в первой лиге — уход Курбана Бердыева из махачкалинского «Динамо», — говорит Щербаченко. — У тренера и президента клуба Гаджи Гаджиева, скорее всего, разошлись взгляды на дальнейшее развитие и перспективы команды.

В общем, Бердыев не хотел останавливаться на полпути и ждал, что клуб создаст команде условия для решения задачи по выходу в РПЛ. Не увидев этого, Курбан Бекиевич решил покинуть свой пост.

Бердыев и Гаджиев — личности в нашем в футболе, оба с характером, с большим опытом. В этой ситуации они решили мирно разойтись, без скандала.

Нынешнее первое место «Динамо» — это прежде всего заслуга Бердыева. Да, Махачкала не показывала зрелищный футбол, но счет, как говорится, на табло. Тренер выжал из этого состава даже не 100, а 150 процентов!

Как бы оценил теперь перспективы «Динамо» в борьбе за попадание в элитный дивизион? Акции Махачкалы сильно упали. На мой взгляд, в лучшем случае динамовцы зацепятся за стыки. В первой двойке мне их представить сложно. Буду рад ошибиться и пожелаю команде удачи!

Будет непросто найти тренера, который, не перестраивая игру (времени на перестройку уже практически нет) такой специфической команды, сможет решить задачу. Более того, нового наставника начнут постоянно сравнивать с Бердыевым. Это всегда давит.

Что касается перспектив Бердыева-тренера, то в Сочи и Махачкале мы могли увидеть, что где-то его фирменные методики, которые давали результат в «Рубине» и «Ростове», по-прежнему работают, а где-то уже дают сбой. При этом Курбан Бекиевич остается суперпрофессионалом, очень умным, я бы даже сказал, хитрым специалистом. Многие соперники еще пострадают от его команд.

Курбан Бердыев и Гаджи Гаджиев | Источник: ФК «Динамо» Махачкала

У Кононова в «Торпедо» большой карт-бланш

Олег Кононов начал свою работу в «Торпедо». Ввиду того, что новым инвестором клуба стал, насколько известно, бизнесмен Леонид Соболев, не удивлен, что выбор пал именно на этого тренера. Контракт со специалистом рассчитан на два с половиной года.

То есть при любом результате в сезоне Кононов останется на своем посту. Перед ним не стоит жесткой задачи пробиться в элитный дивизион уже весной. Ему нужно сформировать команду, наиграть состав, который сможет выйти в РПЛ уже в следующем сезоне. В общем, у тренера довольно большой карт-бланш. С оргвыводами руководство клуба спешить не будет.

Перспективы команды пока непонятны. Наблюдается перенасыщенность состава. С кем-то сейчас расстанутся, кого-то приобретут. Вернулся вратарь Ботнарь. Получается, в клубе не совсем довольны Бабуриным, за которого были выложены в свое время очень приличные деньги.

Появилась информация, что черно-белые арендуют у «Локомотива» Рыбчинского и Куликова. Не факт, что это панацея от всех бед. Нередко так бывает, что игроки из РПЛ, оказавшись в ФНЛ, растворяются в этом сложном турнире.

Да и последние команды Кононова играли неровно, нестабильно. Но сейчас ситуация иная. У тренера ощутимая поддержка со стороны руководства клуба. Он будет работать в комфортной обстановке.

И здесь должно все сойтись. И правильная селекция, и интуиция Кононова в этом вопросе, и тренировочный процесс, и атмосфера в коллективе. Неизменным остается только одно — очень солидный по меркам первой лиги бюджет клуба. Однако пока вложенные в проект средства себя не оправдывают.

Не верится, что автозаводцы смогут выйти в РПЛ напрямую. Что касается стыков, то при определенном стечении обстоятельств это, пожалуй, реально.

Слова президента клуба Александра Волнушкина о 14 победах в 14 турах? Это попытка повысить мотивацию игроков и тренерского штаба. Возможно, более действенным методом в данной ситуации является финансовое поощрение (премиальные) за выполнение задачи.

Олег Кононов | Источник: Спорт-Экспресс

«Химки» ищут форварда-легионера

«Химки» сохранили крепкий, боевой состав. Кроме того, клуб провел точечную селекцию, подписав двух свободных агентов. У Юзепчука закончилось соглашение с «Торпедо», а Абдуллахи выкупил свой контракт у махачкалинского «Динамо». Считаю, «Химки» взяли игроков именно на проблемные позиции. При этом, думаю, что мы увидим еще трансферы на вход. В атаке команда Талалаева сильно зависит от Руденко. Мне кажется, для вариативности в нападении клуб попробует приобрести форварда-легионера. Думаю, до закрытия трансферного окна в составе красно-черных появится еще один или даже два новичка.

Как изменится «Акрон» при Глушкове и Галояне?

«Акрон» здорово сработал в плане селекции. Сохранил почти весь состав и усилился очень качественными игроками, способными сделать разницу, — Глушковым и Галояном.

Очевидно, что стартовый состав команды Заура Тедеева претерпит ряд изменений. Если за основу взять схему 4−3−3, то Галоян и Глушков будут действовать на позициях крайних атакующих игроков, что и подтвердил контрольный матч с «Балтикой». Не уверен, что перестройка пройдет очень гладко. Могут возникнуть сложности в обороне.

Если говорить о контрольных играх, то бросилось в глаза, что команда Тедеева старается очень высоко прессинговать с первых минут, выдает качественные отрезки, забивает.

Игра у «Акрона» поставлена, есть наработки и Калешина, от которых, наверное, не будут отказываться. Так что, считаю, команда точно поборется за место в четверке.

Сработается ли Калешин с игроками из Осетии?

«Алания» хочет делать ставку на местных воспитанников. Отсюда такое небольшое количество приобретений этой зимой. Хотя определенные попытки подписать игроков не из Осетии предпринимались.

В целом в команде подобраны футболисты, которые соответствуют игровой философии нового главного тренера — Евгения Калешина. Это владение мячом, постоянное расшатывание обороны. Думаю, теперь мы увидим больше вертикальных передач в исполнении владикавказцев. Так было в «Акроне».

Пока, по моим наблюдениям, игра у «Алании» на сборах не особо ладится, но время до начала чемпионата еще есть.

В это трансферное окно клуб понес одну существенную, на мой взгляд, потерю. Царукян перешел в «Пари НН». При этом основная обойма сохранена, у тренеров нет поводов сетовать на нехватку футболистов. Возможно, стоило бы усилить линию обороны. Однако каких-то однозначно проблемных позиций в составе я сейчас не вижу.

Любопытный факт: на сборах Калешин запретил своим футболистам общаться в отеле с агентами.

Работая в «Алании», нельзя не учитывать специфику местных, опытных футболистов. Их менталитет. Тут нужен особый подход к игрокам из Осетии. Все они хотят чаще выходить на поле. Знаю, что, когда теперь уже у бывшего наставника «барсов» Олега Василенко возникали к ним претензии по игре, они в свою очередь были недовольны определенными тренерскими решениями. В кавказских командах тренеру порой бывает непросто поладить с подопечными. Когда нет результата, наставник может столкнуться с оппозицией в лице целой группы футболистов.

Александр Сторожук | Источник: ФК «Арсенал» Тула

Вера в Сторожука

«Арсенал» усиливается точечно. Туляки, в частности, подписали двух белорусов — Вакулича и Бахара. Хорошо знаю их возможности. Думаю, они помогут «оружейникам». Два серьезных игрока. Бахар — забивной, Вакулич довольно надежный защитник. В общем, хорошие приобретения.

Клуб продлил контракт с главным тренером Александром Сторожуком в середине сезона. Команда тяжело начинала чемпионат, потому что наставнику на ходу приходилось стабилизировать состав. В итоге «Арсенал» наладил игру, приблизился к четверке. Видна была системность и фундаментальность в работе тренерского штаба.

Поэтому «Арсенал» решил уже сейчас продолжить сотрудничество со Сторожуком. Просматривается стратегия — ставка на игроков определенного возраста и стиля. Клуб не живет одним днем, а смотрит в будущее.

В последнее время появились сообщения об интересе к Сторожуку со стороны более статусных клубов. «Арсенал» сработал довольно быстро и четко в этом вопросе, сохранив специалиста. Но если в дальнейшем в Тулу поступят предложения от топ-команд по тренеру, их рассмотрят.

Не перебор ли в «Родине» качественных футболистов?

Пока мне сложно сделать прогноз, как выступит «Родина» весной под руководством испанца Франка Артиги. Он уже полноценно готовит команду ко второй части сезона. Теперь уже никто ему не будет делать скидок, потому что он занял этот пост по ходу чемпионата, сменив Парфенова.

«Родина» уже приучила нас к своей агрессивной трансферной политике. В клубе появились латераль, лучший игрок чемпионата Белоруссии Ориньо из минского «Динамо», защитник Мещанинов из «Сочи», нападающий «Урала» Юшин. Это готовые, квалифицированные футболисты.

Но есть и обратная сторона медали. Сейчас в команде наблюдается перебор качественных исполнителей. Не возникнет ли у ряда футболистов недовольства из-за небольшого количества игрового времени? Тренерскому штабу придется поломать голову для создания в команде хорошей, правильной атмосферы, чтобы, допустим, Султонов или Калмыков, оказавшись в запасе, не роптали.