Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Рома
Торино
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
25.02
Милан
Аталанта
11
Футбол. Зарубежный
25.02
Реал
Севилья
10
Все события
Футбол. Первая лига. Последние результаты
2023
Алания
Акрон
11
2023
Динамо Мх
Торпедо
02
2023
Химки
СКА-Хабаровск
00
2023
Черноморец
Нефтехимик
01
2023
Родина
Енисей
21
2023
Арсенал
КАМАЗ
20
2023
Волгарь
Шинник
00
2023
Ленинградец
Тюмень
10
Футбол. Первая лига. Все результаты
11:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Министр спорта ЛНР заявил, что одна из команд республики может подать заявку в ФНЛ

Министр спорта Луганской Народной Республики (ЛНР) Олег Шеренешев рассказал, что республика планирует заявить свою команду для участия в турнирах ФНЛ.

Первая лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: БЕЛТА

При этом он отметил, что «базовый клуб» ЛНР будет определяться по спортивному принципу. При этом Шеренешев подчеркнул успехи луганской «Зари» на всех этапах истории клуба.

«Мы развиваемся поступательно. Но мы с амбициями. “Заря” всегда была в украинской вышке, в призёрах, чемпион Советского Союза, играла в Лиге Европы. Мы рассматриваем вариант с заявкой команды в ФНЛ.

«“Заря” будет базовым клубом для ЛНР? В этом году у нас лидером является луганское “Динамо”. Но “Заря” — один из клубов, который может представлять наш регион, а дальше покажет спортивный принцип», — приводит слова Шеренешева «Матч ТВ».

Ранее о планах попасть в структуру ФНЛ заявляли представители крымских клубов. Позже два крымских клуба («Севастополь» и ялтинский «Рубин») получили аттестаты для выступления в дивизионе «Б» во Второй лиге.

 Больше 33 млн заработала Валиева с момента отстранения за допинг
Российский спортсмен опять попался на допинге. Пора признать проблемы!
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь