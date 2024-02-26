Министр спорта ЛНР заявил, что одна из команд республики может подать заявку в ФНЛ

При этом он отметил, что «базовый клуб» ЛНР будет определяться по спортивному принципу. При этом Шеренешев подчеркнул успехи луганской «Зари» на всех этапах истории клуба.

«Мы развиваемся поступательно. Но мы с амбициями. “Заря” всегда была в украинской вышке, в призёрах, чемпион Советского Союза, играла в Лиге Европы. Мы рассматриваем вариант с заявкой команды в ФНЛ.

«“Заря” будет базовым клубом для ЛНР? В этом году у нас лидером является луганское “Динамо”. Но “Заря” — один из клубов, который может представлять наш регион, а дальше покажет спортивный принцип», — приводит слова Шеренешева «Матч ТВ».