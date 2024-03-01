«Бердыеву нужен другой уровень». Голодное «Торпедо», амбиции Калешина, проблемы Тихонова. ФНЛ возвращается! | Источник: Спорт-Экспресс

Кононов: «Мне нужны голодные футболисты в “Торпедо”!»

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 21, 2.03.2024, 11:30 Енисей - Торпедо -

В субботу, 2 марта, сезон в Первой лиге возобновится матчем в Красноярске. «Енисей» Андрея Тихонова примет «Торпедо» Олега Кононова.

Рулевому «львов», легенде «Спартака» впору хвататься за голову. Еще до его прихода в клуб состав покинули важные игроки — полузащитники Никита Глушков (лучший диспетчер лиги) и Олег Ланин. В конце сборов травму получил форвард Канаплин (2+2 в первой части чемпионата).

Лишь за два дня до возобновления сезона «Енисей» подписал контракт с 27-летним полузащитником Шамилем Саадуевым. Первую часть сезона хавбек с хорошим дриблингом и нестандартным мышлением провел в «Черноморце» (3 гола и 1 результативная передача). Ярче всего в спаррингах проявил себя сын Андрея Валерьевича, 21-летний Денис Тихонов. Осенью в «Родине-2» он играл либо слева, либо в центре полузащиты. Миссия «сын за отца» выполнима?

«Торпедо» перед закрытием трансферного окна пополнилось двумя футболистами с опытом выступлений в РПЛ. У «Ростова» арендован 25-летний левый вингер (может сыграть и справа) Роман Тугарев (7 игр, 1 гол в РПЛ в этом сезоне), у «Локомотива» — 23-летний центральный защитник Иван Кузьмичев (3 матча в РПЛ в этом сезоне).

— Конечно, опыт игр на высоком уровне поможет Кузьмичеву и Тугареву адаптироваться быстрее, чем футболистам, которые не участвовали в больших матчах, — заметил Олег Кононов в интервью клубной пресс-службе. — Но есть еще одна составляющая — это большая мотивация. Мы говорим про исполнителей, которые, возможно, пока провели в РПЛ не так много игр, где-то им меньше доверяли, и у них есть мотивация доказать себе и своим критикам, что у них есть большой потенциал и в дальнейшем они добьются серьезных успехов. Те, кто не выступали в РПЛ, голодны до игры и достижения результатов. Для меня этот «голод» — самое главное. Он должен быть у любого игрока! Бывает так, что футболисты провели много встреч в Первой лиге, в РПЛ, но смотришь на них в тренировочном процессе, в играх, и видно, что они действуют не с должной самоотдачей, нет такого развития. А это очень влияет на результаты команды и на коллектив. Самое главное, чтобы у нас была голодная команда для достижения результатов и своего личного прогресса.

В то же время 27-летний защитник Юрий Журавлев (играет как слева, так и в центре обороны) ушел в аренду в «Химки».

— Я увидел, что он успокоился, — заметил Кононов. — Не могу сказать, что в моем понимании он был одним из лучших или лучшим. Считаю, что на каждой позиции должна быть конкуренция: конкуренция здоровая, а не на словах. Важно показывать, что ты лучший игрок или один из лучших, на поле и в тренировочном процессе. Жить прошлым, что я когда-то где-то играл на каком-то уровне, и делать из этого такие выводы, что вы меня должны ставить в состав — я уверен, что это неправильно. Если ты считаешь себя серьезным футболистом, выйди и докажи это на тренировках.

О том, как меняется игра «Торпедо», в интервью «СЭ» рассказал 40-летний нападающий автозаводцев Игорь Лебеденко:

«Наш стиль уже изменился. Причем кардинально: стало больше взаимодействий на поле, коротких и средних передач — при этом без тотального запрета длинных».

«Семин написал: “Биджиев мне всегда нравился”»

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 21, 2.03.2024, 13:30 Сокол - Динамо Мх -

Один из главных вопросов весны в ФНЛ: что будет с махачкалинским «Динамо» без Курбана Бердыева? Удержится ли команда в лидерах таблицы? Выйдет ли в РПЛ? Эту задачу поручено решить Хасанби Биджиеву, последним местом работы которого был нальчикский «Спартак».

— Бердыев шел по моей просьбе в команду, заметно уступающую его уровню. Считаю, его приглашение оправдало себя на сто процентов — работал без пауз и многому научил ребят, — подчеркнул президент бело-голубых Гаджи Гаджиев.

— Но причину его ухода вы все-таки не назвали.

— Жизнь многогранна, предположений и реальных причин может быть немало. Поэтому лучше спросить у него, поскольку это его решение, не мое. Что мы можем предположить? Что Бердыеву нужен другой уровень. Что не всех игроков, которых он хотел, мы смогли пригласить. Но это только домыслы.

Гаджиев также объяснил, почему выбор пал на Биджиева.

— Во-первых, Биджиев по менталитету весьма близок к Бекиичу. Были кандидатуры и очень эмоциональные. Но мы — я, Будунов, Газизов — посчитали, что такая трансформация нам не нужна. Поэтому приняли такое решение — чтобы ментальность была та же: выдержанность, хладнокровие, спокойствие. Это отличает Биджиева. Второе: где бы ни работал Биджиев, с кем бы ни работал, он всегда сохранял свое имя. Юрий Семин, — а он работал с ним в «Локомотиве» в тот период, когда клуб выступал в Лиге чемпионов, — написал мне, узнав о его назначении в «Динамо»: «Гаджи, хорошее решение! Биджиев мне всегда нравился».

Амбиции Махачкалы в субботу в Саратове проверит местный «Сокол», Зимой команду возглавил белорусский специалист Алексей Бага. На бумаге селекция клуба, которому надо сохранять прописку в ФНЛ, впечатляет. 10 новичков!

Команду, в частности, пополнили 25-летний нападающий Артем Максименко (перешел из «Урарту». В его активе 1 гол в 11 матчах в РПЛ за «Урал»), 29-летний полузащитник «Акрона» Владимир Азаров, 26-летний хавбек «Родины» Илья Камышев (28 игр в РПЛ за «Химки»), опытнейший 33-летний защитник Аслан Дудиев (почти 100 игр в РПЛ).

Бразильская «Родина»

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 21, 3.03.2024, 16:00 Акрон - Родина -

По вывеске самый яркий матч тура состоится в воскресенье в Жигулевске. «Акрон» Заура Тедеева сыграет против «Родины» Франка Артиги.

Мы уже отмечали филигранную работу «Акрона» на трансферном рынке. Заполучить сразу двух футболистов-креативщиков, способных сделать разницу, — Артура Галояна из «Балтики» и Никиту Глушкова из «Енисея», дорогого стоит. Наставник команды не скрывает своего удовлетворения от приобретения таких исполнителей.

— К нам пришли Галоян и Глушков, которых считаю одними из лучших в своих амплуа в лиге, — говорит Тедеев. — Поэтому мы, конечно, довольны. Они проявили себя на сборах достаточно хорошо. Есть у нас и молодые новички, перспективные футболисты. Болдырев (19-летний атакующий полузащитник, перешел из липецкого «Металлурга»), Пестов (арендован, права на 20-летнего хавбека принадлежат ЦСКА). Мы на них рассчитываем. Все зависит от самих ребят.

На бумаге «Родина» сработала даже мощнее по трансферам на вход. Во-первых, москвичи пополнились двумя бразильцами: лучшим футболистом прошлого чемпионата Белоруссии, 28-летним левым защитником Ориньо и играющим на другом фланге обороны 28-летним Марсиньо из «Пафоса», который дважды попадал в заявку национальной сборной на товарищеские встречи с Сенегалом и Нигерией в октябре 2019 года. Таким образом, теперь в составе «Родины» три бразильца. Атакующий хавбек Уэсли Ната играет за москвичей уже второй сезон.

Во-вторых, клуб приобрел двух исполнителей с опытом выступлений в РПЛ: 25-летнего опорника «Локомотива» Даниила Куликова и 28-летнего нападающего «Урала» Александра Юшина. Важно заметить, что оба перешли в команду Артиги в статусе свободных агентов.

Калешин: «С таким составом “Алания” не должна быть пятой»

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 21, 3.03.2024, 17:30 Нефтехимик - Алания -

«Алания» Евгения Калешина постарается в Нижнекамске взять верх над крепким «Нефтехимиком» Кирилла Новикова. Владикавказцы были очень скромны на трансферном рынке, что, впрочем, не смущает их наставника.

— Нам надо менять динамику. Коллектив с подбором игроков такого уровня, как у нас, не должен идти на пятом месте. Моментально изменить все невозможно, нам требуются постепенные шаги. Потихоньку мы вернемся на победный путь. В успехе нет никаких сомнений. Будем работать над нашими минусами, которые и выявляются в спаррингах во время сборов. Все еще впереди, все будет нормально, — заявил Калешин в интервью клубной пресс-службе.

Между тем «Алания» потеряла перешедшего в «Пари НН» атакующего полузащитника Валерия Царукяна. Осенью не поможет «барсам» и форвард Вячеслав Кротов (находился в аренде). Экс-спартаковец будет спасать от вылета «Волгарь». По некоторым данным, в последнем контрольном матче на сборах получил травму основной голкипер и один из лидеров команды Ростислав Солдатенко.

«Арсенал» без Окоронкво и без поля

«Арсенал» вместе с «Химками» в октябре — ноябре показывал самый содержательный футбол в лиге. Зимой команда Александра Сторожука усилилась тремя белорусами с серьезным послужным списком: 25-летним форвардом Иваном Бахаром, 27-летним нападающим Евгением Шевченко и 34-летним защитником Алексеем Гавриловичем. Последний, впрочем, получил травму на сборах. Кроме того, «канониром» стал статусный для ФНЛ полузащитник — экс-игрок «Спартака», «Крыльев», «Ростова» и «Рубина» Александр Зуев. Казалось, все логично, все в копилочку. Но короткое интервью Сторожука по итогам сборов, похоже, повергло тульских болельщиков шок.

— К сожалению, на сборах не обошлось без травмированных. В лазарете сейчас находятся Джонатан, Суханов и Вакулич. Для нас каждый из них — это большая потеря. Сроки их возвращения спрогнозировать очень сложно, — сказал рулевой туляков.

Итак, лучший бомбардир лиги Джонатан Окоронкво (13 голов) выбыл на неопределенный срок. Понятно, что в этом туре с «Черноморцем» он точно не сыграет. Предположим, что против «моряков» на острие атаки «оружейников» выйдет Бахар, хотя он гораздо комфортнее чувствует себя на фланге.

Как известно, беда не приходит одна. «Арсенал» примет команду Вадима Гаранина, которая впечатлила многих своей агрессивной селекцией, в Москве.

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 21, 3.03.2024, 16:30 Арсенал - Черноморец -

«Впереди у нас важные матчи. И чтобы “Арсенал” смог показать качественный футбол, необходимо соответствующее поле. К сожалению, погода внесла свои неприятные коррективы. Наш стадион будет полностью готов к проведению матча 3 марта, но существует риск, что после этого поединка поле будет “убито”. Именно поэтому вместе со специалистами лиги и тренерским штабом мы приняли тяжелое, но единственное правильное решение — пожертвовать одной домашней игрой ради того, чтобы сохранить газон», — сказал генеральный директор клуба Александр Зотов.

Талалаев: «“Химки” так и не купили нападающего…»

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 21, 4.03.2024, 17:00 Химки - Тюмень -

Программу 21-го тура завершит матч «Химки» — «Тюмень». Команда Андрея Талалаева многими специалистами называется главным фаворитом турнира. Красно-черные точечно усилились зимой. Причем сработали в экономрежиме. Опорник Самину Абдуллахи и правый защитник Роман Юзепчук перешли в статусе свободных агентов, защитник Юрий Журавлев арендован у «Торпедо». «Химки» активно искали форварда, но так и не нашли. И этот факт, конечно, беспокоит наставника команды.

— Единственная проблема, которая высвечивается, — мы не купили нападающего. Те игроки, которые у нас есть на подходе за Руденко — Касимов, Панченко и Ларин, — пока не результативны. Мы ждем Яковлева, Садыгова, которые скоро должны вернуться в общую группу. Надеюсь, они добавят нам конкуренции впереди. Рассчитываем, что Голубович, Кулишев, Андраде тоже поправятся. В целом с приходом Абдуллахи и Юзепчука у нас есть конкуренция почти на каждой позиции, кроме линии нападения. Пока сложно сказать, какой состав выйдет против «Тюмени». Некоторые игроки проявили себя хорошо на флангах защиты и в центре полузащиты. Однако все же пока мало креатива. Тот же Корян еще не в оптимальной форме.