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15:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сокол» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче Первой лиги

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Саратовский футбольный клуб «Сокол» переиграл махачкалинское «Динамо» в матче 21-го тура Первой лиги.

Сокол
Динамо МхПервая лига: таблица и календарь
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Источник: Соцсети

Встреча, прошедшая в Саратове, завершилась со счетом 1:0. На 37-й минуте отличился Артем Максименко.

«Сокол» (23 очка) занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги. Саратовская команда прервала 12-матчевую серию без побед в первенстве. «Динамо» (37) располагается на первой строчке. В феврале пост главного тренера махачкалинского клуба покинул Курбан Бердыев. Его сменил Хасанби Биджиев.

В следующем туре «Сокол» 10 марта на выезде сыграет с владикавказской «Аланией», а «Динамо» в этот же день примет «Ленинградец».

Сокол
1:0
Первый тайм: 0:0
Динамо Мх
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