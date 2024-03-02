«Сокол» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче Первой лиги

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Встреча, прошедшая в Саратове, завершилась со счетом 1:0. На 37-й минуте отличился Артем Максименко.

«Сокол» (23 очка) занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги. Саратовская команда прервала 12-матчевую серию без побед в первенстве. «Динамо» (37) располагается на первой строчке. В феврале пост главного тренера махачкалинского клуба покинул Курбан Бердыев. Его сменил Хасанби Биджиев.