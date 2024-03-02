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17:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Шинник» победил «Кубань» в первом матче под руководством Чернышева

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Ярославский футбольный клуб «Шинник» одержал победу над краснодарской «Кубанью» в матче 21-го тура Первой лиги.

Кубань
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Источник: https://vk.com/pfckuban

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Шинника», который провел первый официальный матч под руководством главного тренера Дмитрия Черышева. Мячи забили Игорь Андреев (49-я минута, с пенальти) и Василий Алейников (56).

«Шинник», набрав 27 очков, поднялся на десятое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. Команда прервала девятиматчевую серию без побед в турнире. «Кубань» с 20 очками располагается на 16-й строчке.

В другом матче дня «Ленинградец» дома сыграл вничью с КАМАЗом из Набережных Челнов — 0:0.

Кубань
0:2
Первый тайм: 0:0
Шинник
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