«Шинник» победил «Кубань» в первом матче под руководством Чернышева

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Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Шинника», который провел первый официальный матч под руководством главного тренера Дмитрия Черышева. Мячи забили Игорь Андреев (49-я минута, с пенальти) и Василий Алейников (56).

«Шинник», набрав 27 очков, поднялся на десятое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. Команда прервала девятиматчевую серию без побед в турнире. «Кубань» с 20 очками располагается на 16-й строчке.