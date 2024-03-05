«Химки» — лидер. Тихонов-младший приговорил «Торпедо» Кононова. Фиаско «Алании» Калешина. Итоги 21-го тура ФНЛ | Источник: Спорт-Экспресс

«Химки» — царь горы

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 21, 4.03.2024, 17:00 Химки 3 Тюмень 0

Программа 21-го тура ФНЛ завершилась матчем «Химки» — «Тюмень». После осечки махачкалинского «Динамо» команда Андрея Талалаева получила шанс выйти на первое место в таблице. Любопытно, что все три зимних новичка красно-черных — Абдулахи, Журавлев и Юзепчук — остались в запасе. Хозяева в первом тайме показали: они и без свежей крови по-прежнему показывают содержательный футбол. Правда, за первые полчаса подопечные Талалаева создали лишь один опасный момент: точнее — три в одном! Берковский после паса Руденко стрелял из пределов штрафной — Любаков спас сибиряков. Мяч вновь достался хавбеку «Химок», который угодил в перекладину. И снова мяч вылетел в поле — суматоха, неразбериха, серия рикошетов и каркас ворот опять сыграли за команду Игоря Меньщикова.

«Химки» с каждой минутой прессинговали все выше и эффективнее и сумели открыть счет до перерыва. Берковский накрыл соперника в чужой штрафной, прострелил на Хосонова. Последовал удар, рикошет от ноги Шитова и 1:0. Это уже шестой гол экс-полузащитника ЦСКА в сезоне.

И тут же Магомедов мог удваивать преимущество хозяев, но не обработал пас Руденко и не пробил по оставленным Любаковым воротам.

Второй тайм вратарь «Химок» Митрюшкин однозначно может занести себе в актив. Экс-голкипер «Спартака» дважды выиграл дуэль у Порохова. Причем в первом случае не позволил форварду забить с пенальти!

А вот его визави провел противоречивые 45 минут. Сначала вытащил мяч из угла после коварного удара головой Степанова. А на 72-й минуте «наварил». Любаков покинул штрафную, опередил соперника и выбил мяч в аут. Но почему же он так медленно возвращался в ворота? Хозяева быстро ввели мяч в игру, и Корян наказал Егора. 2:0. Интрига была убита. Но еще один гол зрители увидели. Да какой! Нетфуллин, которому за день до игры исполнился 31 год, с левой ноги из-за пределов штрафной поразил левую от себя «девятку».

Солидные «Химки»! Сказка «Тюмени» подошла к концу?

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lkWIY6MtEF4?si=Cjt2380vvtI2U6uX" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Щербаченко: — «Тюмень» меня немного удивила cвоим составом. Первый тайм, в частности, показал, что сибирякам не хватало оставшегося в запасе Маркелова. Ну и, конечно, сказалось отсутствие дисквалифицированного Самойлова. Сибиряки в целом провалились в центре поля. Чудом не пропустили в дебюте встречи.

Хозяева гнули свою линию, проводили свою политику, давили. Видно было, что подопечные Меньщикова не справлялись с латералями красно-черных — Степановым и Исаенко. В первом тайме в составе хозяев мне очень понравился Хосонов, который был буквально везде. Он в итоге и забил. Что касается «Тюмени», то Порохов, которого зимой сватали в «Химки», немного потерялся. Повторюсь, в атаке сибиряков явно не хватало опытного Маркелова.

Считаю, арбитр поступил верно, поставив пенальти за фол Варатынова на Порохове. Форвард не забил. Парня надо поддержать. Не стоит искать тут каких-то подвохов и вспоминать про его возможный переход в команду Талалаева. Хотя есть некий футбольный закон: не стоит подходить к точке тому, на ком нарушили правила.

Второй гол «Химок» — конечно, ошибка Любакова. Не успел вернуться в ворота… В принципе, после этого все стало ясно. «Тюмень» развалилась, пропустила третий. Не все решения тренерского штаба гостей я сегодня понял, но это уже, как говорится, внутренняя кухня. В этом матче Талалаев переиграл Меньщикова если не по всем, то по многим статьям. «Химки» — новый лидер турнира.

«Торпедо»: задача уже невыполнима? Матч в Красноярске команда Кононова доигрывала вдевятером

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 21, 2.03.2024, 11:30 Енисей 1 Торпедо 0

Сезон в первой лиге возобновился в Красноярске. «Енисей» Андрея Тихонова принимал «Торпедо» Олега Кононова.

В старте хозяев появился сын главного тренера — 21-летний правый вингер Денис. На острие атаки Тихонов отдал предпочтение Савельеву, а не Окладникову.

Место в воротах «Торпедо» занял не Бабурин, а вернувшийся из «Пари НН» Ботнарь. Пару Полозу в атаке составил Рейна, который не проходил в основу при Артеме Горлове. Новичок москвичей Тугарев расположился на левом фланге полузащиты, справа же ставка была сделана на Горбунова.

Большую часть первого тайма интереснее смотрелся «Енисей». Красноярцы уповали на длинные забросы. В одной из атак кросс дошел до подключившегося в атаку Кичина, который прострелил с левого фланга в штрафную. Савельеву не хватило каких-то сантиметров, чтобы замкнуть передачу. Чуть позже Ломакин дважды сочно стрелял с левой из-за пределов штрафной — оба раза выше.

У гостей мало что клеилось впереди. Рейну постоянно накрывали, Полоз оставался на голодном пайке. Тугарев сверкнул вначале и пропал. Горбунов же мог покинуть поле на 26-й минуте. Показалось, арбитр Соколов пожалел хавбека, ограничившись лишь «горчичником» за грубый фол того на Кичине.

«Торпедо» взорвалось на 38-й минуте. Рейну вывели один на один со Ставером. Голкипер бросился перуанцу в ноги и в последнюю секунду нейтрализовал угрозу. Однако мяч достался Горбунову. Игорь хоть и пробил в створ, но довольно слабо. «Львов» спас Иванов.

Перед самым перерывом Тугарев в сложной ситуации исхитрился и пяткой откатил мяч назад Орехову. Тот бил с острого угла с двух метров — Ставер среагировал.

Не забив гол «в раздевалку», гости не забили и «из раздевалки». Горбунов прекрасным пасом из глубины нашел в чужой вратарской Полоза. Однако экс-форвард сборной России с двух попыток не попал в створ.

Вскоре Горбунов вновь отличился — уже со знаком «минус». Полузащитник, как и в первом тайме, не совладал с эмоциями и срубил на своем фланге Масловского. Как итог — вторая желтая карточка. А на 68-й минуте москвичи и вовсе остались вдевятером! Второй «горчичник» схлопотал Москвичев. Вот так дебют Кононова…

— Мне показалось, что удаление Москвичева — спорное, — заметит на пресс-конференции Олег Георгиевич.

Рулевой черно-белых снял с игры Рейну, выпустив Манелова. По сути, кроме запоротого выхода один на один со Ставером перуанец ничем в этом матче не запомнился.

У «Енисея» было больше 20 минут, чтобы разыграть двух лишних. Победу красноярцам принес Тихонов-младший, здорово пробивший со штрафного. Ботнарь до мяча дотянулся, но не спас. 1:0.

Получается, задача, озвученная президентом «Торпедо» Александром Волнушкиным (14 побед в 14 турах), уже не выполнена?

Теперь у красноярцев и автозаводцев одинаковое количество очков — по 27.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&hd=2&id=456247044&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Щербаченко: — К 15-й минуте стало вырисовываться преимущество хозяев. Савельев мог замыкать прострел с фланга, Ломакин выходил на ударную позицию. У «Торпедо» сначала совсем выпали Рейна, Полоз и Горбунов. Как говорится, немного в теме был только Тугарев на левом фланге. Москвичи могут занести себе в актив только концовку тайма. Рейна имел реальный шанс открыть счет. Возможно, Ставер и опрометчиво выскочил из ворот (противоречивое решение), однако за счет своих длинных рук все-таки не позволил забить перуанцу. Кстати, на зимнем турнире в Турции, где играли по правилам медиалиги, в матче с «Родиной» Евгений здорово действовал при пробитии «буллиталити». В общем, поднаторел в этом деле (смеется). В целом ничейный счет первой половины встречи закономерен.

Не понял, почему Стежко, получивший травму в первом тайме, не заменился в перерыве. Очень опрометчиво с его стороны! Полоз же вполне мог забить уже на первой минуте после возобновления игры. В итоге Тихонову пришлось идти на вынужденную перестановку сразу после перерыва, выпускать Масловского.

В принципе, Горбунова надо было удалять еще на 26-й минуте. Арбитр простил, но красная карточка все-таки «догнала» Игоря. А вот что касается второй желтой Москвичеву, то, мне кажется, судья где-то даже переборщил. Все-таки хавбек сначала сыграл в мяч, а уже потом задел соперника. Я этого решения рефери не понял.

В итоге «Енисей» забил со штрафного, отличился Тихонов. Но тут стоит отметить и не слишком уверенную игру Ботнаря. Думаю, такой мяч можно было вытащить — он просто мягко поставил руку.

Красноярск вымучил эту победу. Ведь у хозяев почти не было моментов. Тем не менее важнейшие три очка в копилочку! Приятное впечатление оставил Денис Тихонов. И гол забил, и обострял справа. Если раньше крен в атаке «львов» наблюдался на левом краю, где орудовал Глушков, то в матче с автозаводцами угроза исходила с противоположного фланга.

«Торпедо» разочаровало. Может быть, дело в манеже, и, конечно, сказались удаления. Но счет на табло.

В первом матче без Бердыева «Динамо» уступило в Саратове

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 21, 2.03.2024, 13:30 Сокол 1 Динамо Мх 0

Махачкалинское «Динамо» Хасанби Биджиева в Саратове сенсационно проиграло «Соколу» Алексея Баги. 0:1.

Единственный гол в этой встрече соорудили новички хозяев. Забелин и Максименко. «Динамо» не заслуживало поражения. Еще в первом тайме Касинтура угодил в перекладину, а Зинович не реализовал выход один на один. Пропустив в «раздевалку» со стандарта, гости не раскисли и во втором тайме могли забить не один гол. Но великолепен на «ленточке» был Косаревский, а от Касинтуры вновь отвернулась удача — вторая перекладина за матч!

— Считаю, мы начали матч достаточно уверенно, создали много моментов, три раза за игру попали в каркас ворот. Но это не успокаивает. Результат отрицательный. Мы не совсем правильно сработали в обороне при угловом, отсюда пропущенный мяч. Играть не бросили, во втором тайме мы добавили еще, игра почти все время проходила на половине поля «Сокола». К чести хозяев поля, они сумели отбиться. Мы растранжирили столько моментов — это недопустимая роскошь, — заявил на пресс-конференции Биджиев.

Щербаченко: — «Сокол» вышел играть в одного нападающего, но не отсиживался сзади. Однако первая же атака Махачкалы едва не привела к голу — Касинтура попал в перекладину.

«Динамо» смотрелось предпочтительнее. Ко двору южан пришелся высокий Зинович, которого я знаю по чемпионату Белоруссии. В целом бело-голубые выглядят повеселее, чем в прошлом году. Игроки хотят показывать комбинационный футбол, что-то придумывать на поле. Касинтура здорово выполнял стандарты. После его подач мячи летели туда, куда нужно. «Соколу» в каких-то моментах откровенно везло.

Пожалуй, гости уверовали в свое преимущество, расслабились при стандарте у своих ворот. Как итог — гол Максименко после паса Забелина. Вообще новички в обеих командах мне понравились. Это и Зинович, и Крачковский, и Забелин, и Максименко. Все добавили своим коллективам качества!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&hd=2&id=456247043&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На второй тайм подопечные Баги вышли с заданием: активнее играть впереди, быстрее прессинговать, накрывать соперников. У махачкалинцев начались проблемы с выходом в атаку, с контролем мяча. Попытки команды Биджиева прорваться через центр не увенчались успехом. У саратовцев насыщенная оборона, довольно гибкая.

Последние 15 минут матча прошли на половине поля «Сокола». Касинтура вновь попал в перекладину. Несколько раз хозяев выручил Косаревский. Да, «Динамо» давило, но тут надо похвалить саратовцев за организованную оборону. Они не отбивались, не отмахивались, а именно пытались перекрывать ходы соперника. Видна рука Баги.

Что касается Махачкалы, то сложно не согласиться со словами Биджиева: не реализовать пять-шесть верных моментов — это действительно большая роскошь…

Шедевр Гордюшенко, поражение «Акрона»

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 21, 3.03.2024, 16:00 Акрон 0 Родина 2

«Акрон» дома уступил «Родине» — 0:2.

До перерыва москвичи были гораздо конкретнее и закономерно вышли вперед на 24-й минуте. После заброса Бакаева в штрафную Гордюшенко, положив корпус, с лета правой ногой вонзил мяч под перекладину. Шик, блеск, красота!

После перерыва хозяева перехватили инициативу, переигрывали «Родину» на втором этаже. Но так и не смогли поразить ворота воспитанника «Локомотива» Корякина.

В составе гостей был активен Юшин. Он и сам мог отличиться, но его удар в последний момент заблокировал Димовски. А на 73-й минуте экс-форвард «Урала» отправил Тимошенко на рандеву с Волковым, и Иван, пусть и со второй попытки, забил свой 12-й гол в сезоне.

«Акрон» опустился на пятое место, «Родина» осталась седьмой.

Щербаченко: — Обе команды вышли в оптимальных составах, приближенных к тем, которые наигрывались на сборах. При этом если Глушков действовал на привычном для себя левом фланге, то Галоян скорее выполнял роль второго нападающего, играл в оттяжке, под Понсе.

Первые минуты ознаменовались очень плотной борьбой. Савичев два раза «прописал» Ориньо на своем фланге, жестко его встретил. Во втором случае дело чуть до конфликта не дошло. Но игрок «Акрона» не на того напал. Ориньо — нетипичный бразилец. Крепкий, мужиковатый, не фестивальный. Поиграл в Белоруссии, где-то уже адаптирован к нашим реалиям. В общем, новичок москвичей продолжал гнуть свою линию. Ориньо не только курсировал по своему флангу, но и нередко врывался в инсайдную зону, создавая для своей команды численный перевес перед чужой штрафной. «Акрону» тяжело было решить эту проблему. Вместе с тем бразилец не забывал и о своих прямых обязанностях: перекрыл кислород молодому Галкину.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&hd=2&id=456247052&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Постепенно стало вырисовываться преимущество гостей, которые играли более качественно. Все это вылилось в гол-шедевр Гордюшенко (его могут признать лучшим по итогам всего сезона) после отличного заброса Бакаева. С лета, да еще и под перекладину — однозначно мертвый мяч для Волкова.

После перерыва «Акрон» добавил в активности. У Понсе был неплохой момент. А «Родина» вышла на второй тайм слишком спокойной.

Позитивный момент для болельщиков «Акрона»: на 65-й минуте на поле появился Палиенко, который очень много пропустил из-за травмы. Если он быстро наберет форму, это станет серьезным подспорьем для Тедеева. За отведенные ему 25 минут Максим был очень активен, бил, нагнетал. Да и в целом хозяева владели инициативой. Однако до конкретики дело не довели и пропустили. Тимошенко со второй попытки наказал защитников тольяттинцев за детскую ошибку.

«Арсенал» одолел «Черноморец» и без Окоронкво

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 21, 3.03.2024, 16:30 Арсенал 2 Черноморец 0

«Арсенал» дожал «Черноморец» — 2:0.

Из-за неготовности поля в Туле «Арсенал» Александра Сторожука принимал «Черноморец» Вадима Гаранина на «Сапсан-арене». Как мы и предполагали, травмированного Окоронкво в центре нападения «оружейников» заменил Бахар.

Игра почти сразу пошла под диктовку хозяев, а Бахар имел две отличные возможности открыть счет своим голам в России. Во втором случае аплодисментов заслуживает вратарь гостей Фролкин. Как он сумел мгновенно переложиться и отбить мяч, пущенный Бахаром с близкого расстояния, — уму непостижимо.

Туляки дожали «моряков» во втором тайме. Воропаев вышел на замену и практически сразу же «привез». Нерасторопностью левого защитника воспользовался опытный Ткачев. 1:0. Вскоре хозяева здорово разыграли угловой, и Ботака расстрелял ворота Фролкина с пяти метров. 2:0. Победа на классе.

«Арсенал» на сутки вышел в лидеры турнирной таблицы, но в понедельник все же стал вторым. «Черноморец» по-прежнему последний.

Щербаченко: — Туляки начали встречу довольно вкрадчиво, осторожно, вдумчиво. «Черноморец» на первых минутах мне показался более эмоциональной командой. Вместо Окоронкво на острие атаки «Арсенала» действовал Бахар. Хорошо помню его еще по чемпионату Белоруссии, где он отличался голевым чутьем и умением отклеиваться от опекуна. В общем, игрок касания. Эти качества Иван в полной мере проявил и в этой встрече. Вот только не забил. Браво, Фролкин, совершивший суперсейв перед перерывом!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&hd=2&id=456247053&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Подопечные Гаранина оказались не готовы к тому, что хозяева будут встречать их слишком высокого. «Морякам» редко удавался выход из обороны в атаку, они остались без мяча.

Давление «Арсенала» привело к голу Ткачева перед перерывом. Да, конечно, не обошлось без ошибки защитника, но, думаю, хозяева рано или поздно своего бы добились. Во втором тайме гол Ботаки снял вопрос о победителе. Здесь стоит говорить о неразберихе в рядах защитников «Черноморца» при стандарте.

Итог матча закономерен. Все по делу. «Черноморец» пока не показал, за счет чего намерен забивать и исправлять турнирную ситуацию.

«Алания» разгромлена в Нижнекамске

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 21, 3.03.2024, 17:30 Нефтехимик 3 Алания 0

«Алания» Евгения Калешина крупно уступила в гостях «Нефтехимику» Кирилла Новикова — 0:3. Беды владикавказцев начались на 20-й минуте, когда Качмазов на чужой половине поля врезался открытыми шипами в живот сопернику и увидел перед собой прямую красную карточку. Хозяева сразу же перехватили инициативу, и тут на авансцену вышел Солдатенко. Голкипер «Алании» крутился как белка в колесе. Так, на 41-й минуте он с промежутком в несколько секунд совершил два добротных сейва, не позволив забить Джалилову и Ситдикову. Но вскоре и он был бессилен, когда Плиев срезал мяч в собственные ворота после очередного заброса нижнекамцев в штрафную.

Во втором тайме подопечные Новикова добили «барсов». Котов реализовал пенальти, а Емельянов привел трибуны в неописуемый восторг, сочно выстрелив с 20 метров под правую от себя штангу. 3:0!

Щербаченко: — Обе команды решили сыграть в открытый футбол, в атаку, никто не хотел закрываться. Это порадовало.

Ключевой момент встречи произошел на 20-й минуте. Качмазов на чужой половине поля совершенно неоправданно открытыми шипами попал в тело сопернику. На мой взгляд, заслуженная красная карточка.

Если бы не Солдатенко, «Нефтехимик» забил намного раньше. Наставник хозяев Кирилл Новиков стал требовать от своих игроков, чтобы они чаще доставляли мяч в штрафную и сами большими силами шли туда. Это в итоге и привело к срезке Плиева, автоголу перед перерывом.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&hd=2&id=456247050&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тут надо отдать должное тренеру нижнекамцев. Ведь, например, «Енисей», получив численный перевес, пытался прорваться к воротам «Торпедо» через центр, играл короткими и средними передачами, что не поставило в тупик автозаводцев. А Новиков сразу упростил игру и победил убедительнее. Хороший матч-менеджмент.

Тактика прострелов в штрафную, постоянного нагнетания сработала и во втором тайме. Мяч угодил в руку Багаеву — пенальти, реализованный Котовым. Ну, а вскоре Емельянову удался прекрасный удар из-за пределов штрафной. 3:0. Не сказать, что счет по игре, но так в футболе тоже бывает.

Вообще ситуация в «Алании» начинает настораживать. На сборах команда Евгения Калешина проиграла 8 матчей из 10. И все это теперь перетекает в сезон… Возможно, тренерский штаб вовремя не внес определенные коррективы в игру команды в ходе подготовки, упустил этот момент.