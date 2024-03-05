Ангольский футболист махачкалинского «Динамо» Касинтура ожидает получение паспорта РФ

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Ангольский полузащитник махачкалинского футбольного клуба «Динамо» Эгаш Касинтура ожидает получение паспорта РФ. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

29 октября Касинтура рассказал ТАСС, что решил получить гражданство РФ, потому что долго живет в стране и хочет построить жизнь в ней.

«Мы занимаемся этим вопросом, как только это произойдет — мы объявим, — сказал Газизов. — Думаю, что в этом году получит. Есть определенные вещи, связанные с подачей документов, в принципе все моменты, которые он должен был пройти как гражданин, сделаны. Теперь только временной фактор есть. Получение гражданства России ему одобрено, ждет выдачу паспорта».