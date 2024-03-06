Супергол сына Тихонова и провальный дебют Калешина. Как вернулась «Лучшая лига мира»

Мелбет Первая лига наконец вернулась после длительной паузы! Прошли стартовые матчи 2024 года. В 21-м туре несколько команд провели первые официальные матчи под руководством новых тренеров. Для кого-то они были успешными, для кого-то — нет. К тому же вверху таблицы произошла смена лидера.

Гол тура — Денис Тихонов («Енисей»)

Грандиозный успех Андрея Тихонова в первом матче после возвращения в «Енисей»! Во-первых, победа. Во-вторых, родной сын отметился точным выстрелом со штрафного, сыграв решающую роль. Доказал, что он в Красноярске не только из-за своей фамилии.

Первая лига 2023/2024 Тур 21, 2.03.2024, 11:30 Енисей 1 Торпедо 0

Стоит отметить, что «Торпедо» немного помогло оппонентам, ведь уже на 69-й минуте автозаводцы остались вдевятером из-за удалений полузащитников Игоря Горбунова и Владимира Москвичёва. Это никак не умаляет заслуг Тихоновых и Ко. «Енисей» сравнялся с «Торпедо» по количеству очков. Команды находятся в самой сердцевине турнирной таблицы.

Возможно, вы скажете, мол, были чуть более красивые голы, но в них не было такой особой значимости и тихоновского символизма, как в этом попадании.

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Разочарование тура — дебют Калешина на посту главного тренера «Алании»

Ключевой момент матча произошёл на 20-й минуте, когда команда Калешина осталась в меньшинстве. Очень неаккуратно сыграл Качмазов, врезав шипами в грудь соперника. Солдатенко пару раз спасал «Аланию» в первом тайме, но всё-таки в конце 45-минутки хозяева дожали владикавказцев. Во втором тайме «Нефтехимик» уверенно довёл игру до победы.

Первая лига 2023/2024 Тур 21, 3.03.2024, 17:30 Нефтехимик 3 Алания 0

В результате «Нефтехимик» присоединился к тройке «Енисей» — «Торпедо» — «Шинник», которые находятся в середине таблицы с одинаковым количеством очков. Отметим эффектный гол полузащитника Данилы Емельянова, который здорово пробил с лёта внешней стороной стопы.

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«Алания» не выигрывает уже семь матчей кряду в Первой лиге. «Мы не увидели положительных моментов», — подвёл итоги встречи Калешин.

Команда тура — «Химки»

Первая лига 2023/2024 Тур 21, 4.03.2024, 17:00 Химки 3 Тюмень 0

Вот это «Химки»! Разгромили прямого конкурента в таблице. Матч начался безумно. На пятой минуте мяч удивительным образом не оказался в воротах «Тюмени», в ходе одного эпизода он дважды угодил в перекладину.

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В конце концов под занавес первого тайма Хетаг Хосонов открыл счёт. Встреча складывалась под диктовку «Химок», пока гости не заработали пенальти. И тут свои героические качества проявил кипер подмосковной команды Антон Митрюшкин.

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Неудачи «Тюмени» продолжились. Вратарь представил себя небезызвестным Мануэлем Нойером и ужасно сыграл на выходе, чем воспользовались «Химки».

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А Нетфуллин точно попал в дальнюю девятку и добил «Тюмень». Итог матча — 3:0. «Химки» поднялись на самый верх. А «Тюмень», которая не так давно была на этом месте, занимает четвёртую строчку.

Другие матчи 21-го тура Первой лиги

Первая лига 2023/2024 Тур 21, 2.03.2024, 13:30 Сокол 1 Динамо Мх 0

«Сокол» в тяжелейшем матче сумел добыть три очка. Махачкалинцы, занимавшие первое место перед стартом тура, насоздавали множество моментов, но так и не смогли распечатать ворота Петра Косаревского.

Не вытекавший из логики игры гол Артёма Максименко прервал серию «Сокола», состоявшую из 12 матчей без побед в Первой лиге. Саратовцы оторвались от зоны вылета на три очка. «Динамо» опустилось на третью позицию.

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Первая лига 2023/2024 Тур 21, 3.03.2024, 16:30 Арсенал 2 Черноморец 0

«Арсенал» принимал «Черноморец» на московской «Сапсан Арене» из-за неудовлетворительного состояния газона в Туле. «Арсенал» выглядел сильнее — «Арсенал» заслуженно победил. И возглавил таблицу Первой лиги на один день. Туляки сумели справиться без главного бомбардира лиги Джонатана Окоронкво, который продолжает восстанавливаться после ушиба голеностопа.

«Черноморец» же продолжает болтаться на дне турнирной таблицы. Не помог Новороссийску и сейв Даниила Фролкина, претендующий на звание лучшего спасения по итогам тура.

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Первая лига 2023/2024 Тур 21, 3.03.2024, 16:00 Акрон 0 Родина 2

«Акрон» упустил однодневный шанс возглавить таблицу вместе с «Арсеналом». Результат первого матча Заура Тедеева во главе команды из Самарской области — сухое поражение. Хотя во втором тайме тольяттинцы вполне себе наиграли на гол.

Иван Тимошенко закатил свой 12-й мяч в нынешнем сезоне и сократил отставание от Окоронкво до минимального. Астемир Гордюшенко исполнил красоту, замкнув подачу от Солтмурада Бакаева, и заставил пресс-службу Первой лиги сравнить себя с Зинедином Зиданом.

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Первая лига 2023/2024 Тур 21, 2.03.2024, 15:00 Кубань 0 Шинник 2

В гости к Евсееву пожаловала его бывшая команда. Вадим Валентинович возглавлял «Шинник» с июня 2021 года по апрель 2023-го. Для Дмитрия Черышева это была первая игра у руля ярославцев, и она сложилась удачно. Два гола, которые обеспечили команде победу, уложились в шестиминутный отрезок в начале второго тайма.

«Шинник» догнал «Торпедо» с «Енисеем». Сейчас ярославцы располагаются на 10-й строчке, а «Кубань» продолжает бороться за выживание.

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Первая лига 2023/2024 Тур 21, 3.03.2024, 16:00 Волгарь 1 СКА-Хабаровск 1

Какую же классную концовку подарили команды! На 82-й минуте связка Никитиных вывела хабаровчан вперёд, а на 89-й Вячеслав Кротов, когда-то выступавший за московский «Спартак», вырвал ничью для Астрахани.

«Волгарь» остался на предпоследней позиции, но увеличил отрыв от «Черноморца» на одно очко. «СКА-Хабаровск» чуть отпустил одержавших победы «Енисей», «Шинник» и «Нефтехимик».

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Первая лига 2023/2024 Тур 21, 2.03.2024, 15:00 Ленинградец 0 КАМАЗ 0

Первый безголевой матч в Первой лиге в 2024 году. И у тех, и у других были неплохие моменты, которые могли качнуть чашу весов в ту или другую сторону. Однако Никита Карабашев (вратарь «Ленинградца») и Сергей Самок (голкипер «КАМАЗа») оставили свои ворота в неприкосновенности.

Клуб из Набережных Челнов вплотную приблизился к квартету, который находится ровно в середине турнирной таблицы, а «Ленинградец» на два очка отстаёт от «КАМАЗа».