Судья Казарцев назначен на матч 20-го тура РПЛ «Ростов» — «Краснодар»
Стали известны имена арбитров и инспекторов, которые будут работать на матчах 20-го тура чемпионата России.
Стали известны имена арбитров и инспекторов, которые будут работать на матчах 20-го тура чемпионата России.
8 марта (пятница).
«Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Егор Егоров; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Антон Фролов; инспектор — Сергей Хральцов.
«Ростов» — «Краснодар»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Игорь Князев; резервный судья — Иван Абросимов; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Николай Богач; инспектор — Юрий Баскаков.
9 марта (суббота).
«Урал» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Андрей Гурбанов; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Артур Федоров; AVAR — Рафаэль Шафеев; инспектор — Сергей Французов.
«Рубин» — «Пари НН»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Андрей Образко, Алексей Ермилов; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Вера Опейкина; AVAR — Андрей Фисенко; инспектор — Виктор Кулагин.
«Динамо» — «Ахмат»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Сергей Каруненко; резервный судья — Алексей Сухой; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Лапочкин.
10 марта (воскресенье).
«Оренбург» — «Балтика»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Хамид Талаев; резервный судья — Юрий Карпов; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Павел Шадыханов; инспектор — Алексей Резников.
«Локомотив» — «Сочи»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Денис Петров; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Евгений Кукуляк; инспектор — Александр Колобаев.
«Спартак» — «Факел»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Денис Березнов; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Алексей Тюмин.