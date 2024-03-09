«Енисей» проиграл «Акрону» в матче Первой лиги

Встреча, которая прошла в Красноярске, закончилась победой гостей со счетом 3:2. У победителей отличились Кирилл Данилин (28-я минута), Никита Глушков (41) и Артур Галоян (45+1). Голы хозяев на счету Александра Ломакина (10) и Шамиля Саадуева (89).