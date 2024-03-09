«Енисей» проиграл «Акрону» в матче Первой лиги
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Красноярский «Енисей» проиграл тольяттинскому «Акрону» в матче 22-го тура чемпионата Первой лиги.
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Красноярский «Енисей» проиграл тольяттинскому «Акрону» в матче 22-го тура чемпионата Первой лиги.
Встреча, которая прошла в Красноярске, закончилась победой гостей со счетом 3:2. У победителей отличились Кирилл Данилин (28-я минута), Никита Глушков (41) и Артур Галоян (45+1). Голы хозяев на счету Александра Ломакина (10) и Шамиля Саадуева (89).
Благодаря этой победе «Акрон» набрал 38 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Первой лиги, где лидируют подмосковные «Химки» (39 очков). «Енисей» (27) располагается на девятой позиции.