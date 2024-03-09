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17:31 (мск), источник: Sport24

«Родина» победила «Шинник», выиграв третий матч кряду

Московская «Родина» в Ярославле обыграла местный «Шинник» (2:0) в рамках 22-го тура Мелбет — Первой лиги.

Шинник
РодинаПервая лига: таблица и календарь
«Родина» победила «Шинник», выиграв третий матч кряду | Источник: Sport24

Голами отметились Александр Клещенко и Артем Сокол, реализовавший пенальти.

«Родина» выиграла третий матч чемпионата кряду и с 34 очками находится на 6-м месте в турнирной таблице. «Шинник» с 27 баллами в активе располагается на 11-й строчке.

Шинник
0:2
Первый тайм: 0:1
Родина
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