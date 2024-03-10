«Черноморец» разгромил «СКА-Хабаровск» и прервал серию из пяти поражений

Источник: пресс-служба ФК "Черноморец"

Встреча прошла на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко из Краснодара. Хозяева одержали победу со счётом 3:0.

Первый мяч был забит на 22-й минуте, когда защитник Никита Мельников вывел «Черноморец» вперёд. В конце первого тайма защитник Денис Фомин увеличил преимущество хозяев. В начале второго тайма нападающий Мераби Уридия довёл счёт до разгромного и установил окончательный счёт встречи.