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17:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Кубань» и «Арсенал» не выявили сильнейшего в матче 22-го тура Первой лиги

Завершился матч 22-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались краснодарская «Кубань» и тульский «Арсенал».

Кубань
АрсеналПервая лига: таблица и календарь
Источник: https://vk.com/pfckuban

Игра проходила на стадионе «Кубань» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Константин Аверьянов. Матч завершился со счётом 0:0.

После 22 туро Первой лиги «Кубань» набрала 21 очко и занимает 17-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Арсенал» заработал 39 очков и расположился на второй строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 15-го тура указанного соревнования. В той встрече «Арсенал» выиграл у «Кубани» со счётом 3:1. В составе тульского клуба голами отметились полузащитник Анатолий Макаров, нападающий Дмитрий Барков и форвард Джонатан Окоронкво. Единственный гол «Кубани» забил полузащитник Нури Абдоков.

Кубань
0:0
Первый тайм: 0:0
Арсенал
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