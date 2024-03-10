«Кубань» и «Арсенал» не выявили сильнейшего в матче 22-го тура Первой лиги

Источник: https://vk.com/pfckuban

Игра проходила на стадионе «Кубань» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Константин Аверьянов. Матч завершился со счётом 0:0.

После 22 туро Первой лиги «Кубань» набрала 21 очко и занимает 17-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Арсенал» заработал 39 очков и расположился на второй строчке.