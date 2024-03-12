«У Алании» все матчи на выезде… «Проблемы Калешина, солидные “Химки”, “Торпедо” не обыграло “Тюмень”. События 22-го тура ФНЛ | Источник: Спорт-Экспресс

«Торпедо» Кононова: пока без побед

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 22, 11.03.2024, 19:30 Торпедо 0 Тюмень 0

Программа 22-го тура первой лиги завершалась в Лужниках, где «Торпедо» принимало «Тюмень». Обеим командам надо было реабилитироваться за первый весенний тур. Автозаводцы проиграли в красноярском манеже (0:1) и потеряли из-за удалений Горбунова и Москвичева. Сибиряки были больно биты «Химками» — 0:3.

Наставник москвичей Олег Кононов нашел дисквалифицированным игрокам замены в лице Шамкина и Червякова. На острие атаки вышел не Полоз, а Гонгадзе. Именно экс-форвард «Факела» мог открыть счет на 5-й минуте. После скидки головой Тугарева он бил с разворота, но не поразил дальнюю «девятку».

Автозаводцы контролировали мяч, комбинировали разными флангами, расшатывая оборону гостей. Здорово шустрил на краях атаки Червяков. Причем 19-летний футболист появлялся то справа, то слева, не боялся пускаться в дриблинг.

«Тюмень» постепенно подстроилась под темп хозяев, отодвинула игру от своих ворот. Концовка тайма подарила два опасных моментов: Гонгадзе головой пробил выше после классного заброса Шевченко, а Ботнарь ногой отразил хлесткий удар Маркелова. 0:0 в первой тайме.

«Торпедо» ударно начало и вторую половину встречи. Тугарев доставил мяч в штрафную, но Гонгадзе запорол очередной свой шанс. Вскоре блеснул техникой Рейна. Перуанец блестяще разобрался с двумя соперниками и стрелял с правой ноги — мяч просвистел выше створа. Кононов бросил в бой тяжелую артиллерию — Стефановича, Полоза и Лебеденко. «Торпедо» давило, Шамкин пытался дирижировать атаками.

80-я минута могла стать для «Тюмени» роковой. Роганович выполнил заброс в штрафную с левого фланга. Лебеденко остроумно подошвой бутсы вывел Стефановича на убойную позицию. Бросившийся под удар Петров спас гостей.

Команда Кононова на гол наиграла, но счет на табло. «Торпедо» пока без побед этой весной. Автозаводцы — девятые, отставание от зоны стыков — 10 очков. «Тюмень» — пятая.

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Щербаченко: — Удивило появление Шамкина в середине поля. Почему «Торпедо» рассталось с Громыко и Ениным? Я таких решений не понимаю. В первом тайме автозаводцам явно не хватало связующего звена в центре поля. А вот включение в стартовый состав москвичей Червякова и Гонгадзе логично. Гонгадзе трижды мог отличиться в первом тайме.

«Торпедо» интереснее смотрелось до перерыва. «Тюмень» долго привыкала к темпу соперников. Самойлов добавил надежности центральной оси сибиряков. А вот Маркелов чувствовал себя не в своей тарелке на позиции «десятки». Его все время тянуло на левый фланг.

Во втором тайме Гонгадзе снова транжирил свои моменты. При этом не могу сказать, что автозаводцы имели подавляющее преимущество. Кононов в концовке сделал ставку на старую гвардию. До гола дело так и не дошло.

В составе гостей в середине поля понравился Самойлов. Ну и Байтуков добавил обороне стройности.

Обе команды набрали лишь по одному очку весной. Конечно, это не устраивает ни Кононова, ни Меньщикова.

«Химки» остались на вершине

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 22, 9.03.2024, 14:00 Волгарь 0 Химки 2

Лидер турнира долго запрягал в первом тайме матча в Астрахани, позволив «Волгарю» организовать один опасный контрвыпад. Гилязетдинов выстрелил рядом со штангой. А потом на помощь гостям пришли стандарт и удача. Удар Нетфуллина со штрафного приняла на себя «стенка», мяч отлетел к Журавлеву, и арендованный у «Торпедо» защитник с левой ноги мощно пробил над руками Одоевского.

Второй тайм красно-черные провели гораздо увереннее. Сработали замены Андрея Талалаева. Как и во встрече с «Волгарем», вновь хорошо в игру вошел Корян. Именно Аршак нашел Нетфуллина передачей в чужой штрафной, и 31-летний хавбек отличился во втором матче кряду.

Гости могли победить и крупнее — Одоевский совершил три добротных сейва. Солидная игра в исполнении «Химок» после перерыва. Подмосковный коллектив доказал, что по праву возглавляет таблицу ФНЛ. После осечки «Арсенала» в Краснодаре красно-черные упрочили свое положение на вершине таблицы. Отрыв от второго места, на которое вышло махачкалинское «Динамо», дома победившее «Ленинградец», составляет теперь не одно, а два очка.

Щербаченко: — «Химки» не понеслись с первых минут вперед с открытым забралом, выставили серьезные оборонительные редуты. Вместо дисквалифицированного Степанова слева в обороне играл Терехов.

В дебюте встречи даже могло показаться, что «Волгарь» лучше контролирует мяч. Здорово проявивший себя в игре с Хабаровском Кротов попал в стартовый состав. Именно он и выкатил мяч Гилязетдинову под удар — было весьма опасно.

«Химки» открыли счет не без доли везения. Мяч после удара Нетфуллина со штрафного попал в «стенку» и отлетел к Журавлеву. Надо отдать должное защитнику, который быстро разобрался в ситуации, лихо обработал не самый простой мяч и пробил под перекладину.

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В этом туре сработало правило бывших. Глушков огорчил «Енисей», Журавлев — «Волгарь». Оба, кстати, не праздновали свои голы.

До перерыва запомнился момент, когда Кротов имитировал падение, требовал пенальти. Откровенная симуляция! В первом тайме в составе астраханцев неплохо выглядел в центре обороны Обивалин, выигравший много верховых единоборств.

В перерыве Талалаев угадал с заменами. Абдуллахи и Корян без раскачки начали приносить пользу красно-черным. Корян, в частности, стал автором голевой передачи — Нетфуллин «прошил» Одоевского. 2:0 — это уже приговор.

Показательно, что на 61-й минуте Павлов снял с игры сразу четверых футболистов! Опытный тренер явно был раздражен действиями своих подопечных. Вышедшие на поле немного освежили игру «Волгаря». Хотя, если бы не голкипер Астрахани, гости могли победить и с более комфортным счетом.

Уверенная победа подопечных Талалаев. «Химки» лишний раз подтвердили свои намерения выйти в РПЛ и подкрепили их содержательным футболом. «Волгарю» сейчас не позавидуешь — положение просто аховое.

Первое поражение Тихонова. «Акрон» — в четверке

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 22, 9.03.2024, 10:00 Енисей 2 Акрон 3

«Енисей» в своем манеже уступил «Акрону» — 2:3.

Главный тренер красноярцев Андрей Тихонов оставил в запасе своего сына Дениса, автора победного гола в ворота «Торпедо». 21-летний хавбек приболел и почти не тренировался перед матчем с тольяттинцами.

Наставник гостей Заур Тедеев, в свою очередь, пошел на три перестановки в основе. Анджелкович, Палиенко и Данилин вышли вместо Ходжаниязова, Макарова и Галкина.

Игра началась довольно спокойно, степенно. Тем удивительнее стал гол, забитый хозяевами. Правому защитнику Бардыбахину удалась отличная диагональ со своей половины поля. Раздорских прострелил с левого фланга. Мяч, срикошетив от ноги Галояна, изменил направление, и самым расторопным в этой ситуации оказался Ломакин, опередивший Димовски, — 1:0.

Гости отыгрались на 28-й минуте. Данилин, освободившись от опеки Стежко, не входя в штрафную, сочно пробил с рабочей левой в правый от себя угол — 1:1.

После гола инициатива полностью перешла к подопечным Тедеева. В одном эпизоде они требовали пенальти после падения Понсе, в другом — посчитали, что мяч все-таки пересек линию ворот. Оба раза судья занимал сторону красноярцев, что, впрочем, не помешало «Акрону» до перерыва забить дважды. Отличились новички команды Глушков (первую часть сезона провел в «Енисее» и отдал 6 результативных передач) и Галоян. Никита, к слову, из уважения к бывшей команде свой гол праздновать не стал.

В перерыве Тихонов снял с игры Орлова, выпустив своего сына. И Денис здорово вошел в этот матч, вполне мог стать автором голевой передачи, но Мазурину немного не хватило точности, чтобы головой замкнуть подачу партнера. Чуть позже уже Стежко головой пробил рядом со штангой после заброса Раздорских. «Енисей» ожил, наращивал давление. У «Акрона» проседала опорная зона, и Тедеев бросил в бой Макарова, заменив Палиенко.

Гости сбили пыл «львов», и показалось, что спокойно доведут дело до итоговой победы. Не тут-то было. На 87-й минуте Ломакин, Окладников (не поздновато ли он заменил Савельева?) и Саадуев расчертили классную трехходовку — 3:2. Концовка получилась нервной, но «Акрон» выстоял.

— Первый тайм — безобразие! Второй — более-менее, могли и не проиграть. Имели моменты в концовке, — заметил на пресс-конференции Тихонов-старший.

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Щербаченко: — Удивило, что в стартовый состав хозяев после травмы голеностопа, полученной в первом весеннем туре, попал Стежко. Возможно, играл на уколах. В итоге защитник несколько раз терял мячи вблизи своей штрафной…

Данилин напрягал Кичина на своем правом фланге. Палиенко был полезен. «Акрон» выходил из обороны через него. Радует, что Максим после длительного простоя довольно быстро набирает форму.

После ответного гола «Акрон» полностью перехватил инициативу. Гости лучше выглядели физически, контролировали мяч.

«Акрон» своего добился до перерыва. Сначала отличился Глушков. Недоработали Стежко (вновь к вопросу о травме) и Кичин. И практически тут же Галоян создал своей команде весьма комфортный задел — 3:1. Порой слышишь от экспертов, что «Енисей» имеет преимущество, принимая соперников в манеже. Так вот «Акрон» в первом тайме всем показал: тренируйтесь так, чтобы не задыхаться ни на свежем воздухе, ни в закрытом помещении.

Во втором тайме после выхода на поле Тихонова-младшего и Масловского «Енисей» заиграл повеселее и не выглядел уже безнадежным. Тихонов-младший, в частности, дважды опасно подавал на дальнюю штангу.

«Акрон» действовал по счету. Данилин однозначно лучший игрок всего матча. В активе парня гол и результативная передача. Он орудовал не только по своему флангу, напрягая Кичина, но и интересно смещался в центр поля.

Понравилась работа арбитра Сельдякова. Полковник МЧС, как и гости, не задохнулся в манеже и достойно отсудил, справился. «Акрон» — в гонке, а «Енисею», похоже, предстоит борьба за выживание.

Евсеев притормозил «Арсенал»

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 22, 10.03.2024, 15:00 Кубань 0 Арсенал 0

«Арсенал» Александра Сторожука потерял очки в гостевой встрече с «Кубанью» Вадима Евсеева (0:0).

Первый тайм этого матча — однозначно бенефис двух вратарей. Нестеренко сначала среагировал на удар головой Ботаки с линии вратарской, а перед самым перерывом, вытянувшись в струнку, отбил мяч, пущенный Ткачевым в нижний угол. Кокарев, в свою очередь, не позволил отличиться Ежкову, который бил с трех метров.

Ключевой момент второго тайма, да и, пожалуй, всей встречи, произошел на 56-й минуте. После навеса Махатадзе с правого фланга мяч, изменив направление, полетел в створ. Кокарев сориентировался, поймал его и сделал два шага назад, в ворота… Не зашел ли он в них с мячом? Наверное, на эту тему будет сломано немало копий. По решению арбитра, счет остался прежним.

В целом после перерыва «Арсенал» не создал ни одного момента у ворот Нестеренко и победу не заслужил.

Щербаченко: — «Кубань» начала матч агрессивно, но не грубо, не переходила грань дозволенного. Только Осипов перегнул палку, подкатившись под Бахара. И тут же получил «горчичник». В принципе манера игры хозяев не смутила туляков, вскоре они расправили плечи.

К 30-й минуте уже стало вырисовываться преимущество «Арсенала». Гости давили, простреливали, навешивали, имели шансы открыть счет. Однако пропустили контратаку краснодарцев. Браво, Кокарев! Молодой голкипер не позволил отличиться Ежкову из убойной позиции. Более голевого момента придумать сложно! А уже через 10 минут Нестеренко спас хозяев, вытащив тяжелый мяч после удара Ткачева. 1:1 по сейвам.

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После перерыва «Арсенал» сбавил. Ушел в тень Гелоян. Его поменяли на Зуева, но и Александр не добавил тулякам остроты. «Кубань» играла как могла. Без Абдокова и Левина, который появился на поле лишь за 17 минут до финального свистка, впереди краснодарцы с превеликими трудом создают моменты, играют в рабочей манере. Много стыков, столкновений, пауз.

Туле же явно не хватает Окоронкво, который пока еще не вернулся в строй. Один Ткачев в поле не воин. С такой игрой в нападении «оружейникам» будет сложно претендовать на высокое место. Мало моментов. «Акрон», «Химки», «Родина» впереди пока смотрятся интереснее, а команда Сторожука пробуксовывает.

Что касается момента на 55-й минуте, когда Кокарев якобы зашел с мячом в ворота, то это недоказуемо. Ни одна камера не подтвердит, что был гол. А если у арбитра есть даже один процент сомнения, он не должен указывать на центр поля!

Калешин: «Хорошо хоть в концовке не пропустили. Обидно, время уходит»

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 22, 10.03.2024, 17:00 Алания 0 Сокол 0

У «Алании» проблемы — всего одно очко в двух весенних турах. После поражения от «Нефтехимика» (0:3) команда Евгения Калешина в Грозном не смогла переиграть «Сокол» (0:0). На этот раз наставник владикавказцев сделал в атаке ставку на трио Машуков — Гиоргобиани — Гурциев. Не помогло. До перерыва гости были ближе к голу. Чего только стоит могучий удар Сасина из-за пределов штрафной — мяч вонзился в перекладину. А в концовке тайма чуть не сработала связка Забелин — Максимено, как это было в игре с махачкалинским «Динамо». После длинного заброса защитника габаритный форвард вышел один на один с Солдатенко, но пробил бесхитростно.

Замены Калешина во втором тайме перелома в игру не внесли. «Алания» все так же натужно создавала моменты и даже могла проиграть в самой концовке. Если бы находившийся во вратарской Азаров не махнул ногой мимо мяча после скидки головой Гудкова, «Сокол» набрал бы 6 очков в двух встречах! Хотя и так борющиеся за выживание саратовцы при новом главном тренере Алексее Баге заслуживают добрых слов — победа, пусть и не без серьезной доли везения, над Махачкалой и ничья с «Аланией».

На пришедшего в пустой пресс-центр грозненского стадиона Калешина было больно смотреть.

— Равный матч. Логичная ничья, — признал Евгений Игоревич. — Никто никого не переиграл. При этом у соперника, возможно, моменты были поострее. Стабильного, цельного футбола у нас нет сейчас. Хорошо хоть в концовке не пропустили. В любом случае набрали хотя бы очко — это станет какой-то отправной точкой для нас. Обидно… Время уходит, мы теряем очки. Потом наверстать упущенное будет тяжело.

— Что хотите сказать болельщикам? — вопрос от пресс-службы «Алании».

— Наших болельщиков было очень хорошо слышно. Им огромное спасибо за создание атмосферы. Конечно, тяжело играть… Гнетущая атмосфера. Даже тут, в пресс-центре. Никого из журналистов нет. Всем на все наплевать. Никому это все неинтересно. Поэтому ждем, когда команда сможет сыграть на своем стадионе. А здесь… Да, болельщики поддерживают. Но все чужое. Чужие трибуны, чужой газон. Ведь когда команда играет плохо, полный стадион помогает, компенсирует это. Мы же такого преимущества не имеем. Все матчи на выезде… Я понимаю пацанов, как тяжело им это все дается. Но ничего — будем работать дальше.

Щербаченко: — Хорошо, что президент «Алании» Владимир Гуриев накануне игры с «Соколом» решил поднять моральный дух футболистов. Посетил тренировку, вместе с игроками побывал на строительстве стадиона. В общем, показал: региону важна команда, важны ее перспективы, важно, чтобы «Алания» пробилась в РПЛ.

Команда Евгения Калешина с должным настроем начала матч с саратовцами, с позиции силы. Но гости оказались готовы к такой манере игры. Разве что Гудков немного «проседал» на своем фланге. Но Забелин и Плиев его подстраховывали. Заурбек, к слову, зимой ждал предложения от владикавказцев, но Калешин категорически отказался от его услуг. Странно… Вчера, считаю, опытный, квалифицированный защитник в очередной раз всем все доказал и дал мастер-класс нападающим «Алании».

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В первом тайме «Сокол» был даже конкретнее впереди. Удар Сасина в перекладину, отличный момент у Максименко.

После перерыва Алексей Бага внес коррективы в игру своей команды, нейтрализовав сильные стороны соперника. Что придумал белорусский специалист? Перекрыл фланги, где действовали Гурциев и Гиоргобиани. Бага сделал правильный подсказ Гудкову, попросил его успокоиться. И тот в итоге справился с Гурциевым.

А опытнейший Дудиев, который, по-моему, уже сам забыл, в каком году родился (смеется), перекрыл кислород Гиоргобиани. В итоге Калешин был вынужден снимать с игры своих крайних нападающих.

Центральные защитники саратовцев — Забелин и Плиев — прервали все длинные забросы на габаритного Машукова, а сдвоенный центр Калешин не использует. Проникающие пасы у хозяев не проходили.

В то же время «Сокол» сделал ставку на быстрый выход из обороны в атаку за счет забросов на Максименко (один такой пас, как мы помним, дошел до форварда в первом тайме). Кроме того, быстрые рейды Сасина создавали проблемы владикавказцам. Бага тактически переиграл Калешина по многим аспектам и добился для себя положительного результата. Не понимаю тех, кто критикует Багу за консерватизм. Ему надо остаться в ФНЛ. Результат выходит на первое место. И пока в активе саратовцев четыре очка в двух играх! Знаю Алексея. Он хороший мотиватор, способен создавать правильный микроклимат в коллективе.

А вот «Алания» испытывает некие психологические проблемы. Некоторые опытные футболисты не знают, что с ними будет в конце сезона, живут в какой-то неопределенности. В эту команду многие не верят, что тоже давит на ребят. При этом владикавказцы не могут посетовать на финансовые проблемы, на недостаточное материальное обеспечение.

«Алании» нельзя опускать рук. Опыт и возраст игроков владикавказцев должен сыграть команде в плюс, а не в минус, как это сейчас многие преподносят. «Ювентус» Аллегри не обладал молодым составом, но гремел в Европе.

«Родина» подбирается к стыкам

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 22, 9.03.2024, 14:00 Шинник 0 Родина 2

«Родина» на выезде взяла верх на «Шинником» (2:0). Отличились Клещенко (во втором матче кряду голевую передачу отдал Бакаев) и Сокол. Команда Франка Артиги уже обошла «Аланию» и занимает шестое место. До зоны стыков — всего четыре очка. Москвичи после паузы показывают зрелый, содержательный футбол, додавливают соперников. Сказывается серьезная работа на трансферном рынке. Ориньо, Куликов, Юшин явно усилили столичный коллектив.

Щербаченко: — «Шинник» больше играл за счет эмоций. «Родина» не сразу привыкла к полю. Оно сейчас в Ярославле тяжелое, но достаточно неплохое. У гостей активно работали фланги. Справа нагнетал Бакаев. Слева слаженно работали Гордюшенко и Ориньо. Были моменты, когда бразилец буквально кайфовал от своей игры. При этом качество его футбола не страдало.

«Шинник» стал проседать во второй половине первого тайма. Впереди ярославцы смотрелись беззубо, Андреева наглухо закрыли. После одного стандарта Клещенко открыл счет. Гол вытекал из логики событий.

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Во втором тайме «Родина» продолжала гнуть свою линию и ожидаемо забила второй мяч. Уверенная игра москвичей, которые поднимаются по турнирной таблице.

В итоге всего три команды набрали 6 очков в первых двух турах — «Родина», «Химки», «Нефтехимик».

В завершении нашего обзора хотелось бы сказать вот о чем. Весной, с возобновлением сезона в первой лиге, улучшилось качество телетрансляций, комментаторы работают гораздо профессиональнее. Их действительно интересно слушать. Это не может не радовать. Продукт под названием «Первая лига» развивается в правильном направлении.