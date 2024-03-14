В «Родине» рассказали, что иностранцы команды адаптировались к российской погоде

«Наш главный тренер — достаточно русский человек. Опыта жизни в России у него не было, но он легко адаптировался, у него высокий уровень стрессоустойчивости, в целом к зиме, другим нашим особенностям жизни, — сказал Зинин. — Нам вообще очень повезло с иностранцами: и Митья Крижан, и Уэсли Ната, который с нами достаточно давно, и сам Франко, и Хосе по своему типажу прям очень русские — и с точки зрения общения, и с точки зрения поведения в коллективе. Даже к нашей погоде они относятся с юмором».