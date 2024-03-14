В «Родине» рассказали, что иностранцы команды адаптировались к российской погоде
«Родина» занимает в турнирной таблице Первой лиги шестое место.
«Родина» занимает в турнирной таблице Первой лиги шестое место.
МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Все иностранные футболисты и тренеры «Родины» вполне адаптировались к жизни в России. Об этом ТАСС рассказал главный операционный и спортивный директор столичного клуба Алексей Зинин.
Главным тренером «Родины» является испанец Франк Артига, работающий в команде с октября 2023 года. Тренером по физподготовке является его соотечественник Хосе Мария Техеда. В составе «Родины» играют защитники словенец Митья Крижан, бразильцы Марсиньо и Ориньо, бразильский полузащитник Ната.
«Наш главный тренер — достаточно русский человек. Опыта жизни в России у него не было, но он легко адаптировался, у него высокий уровень стрессоустойчивости, в целом к зиме, другим нашим особенностям жизни, — сказал Зинин. — Нам вообще очень повезло с иностранцами: и Митья Крижан, и Уэсли Ната, который с нами достаточно давно, и сам Франко, и Хосе по своему типажу прям очень русские — и с точки зрения общения, и с точки зрения поведения в коллективе. Даже к нашей погоде они относятся с юмором».
«Родина» занимает в турнирной таблице Мелбет — Первой лиги шестое место, отставая от четвертого места, дающего право на участие в стыковых матчах за возможность играть в Мир — Российской премьер-лиге, на четыре очка. Команда после возобновления первенства одержала две победы подряд.