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Футбол. Первая лига. Все результаты
14:16 (мск), источник: ТАСС

В «Родине» рассказали, что иностранцы команды адаптировались к российской погоде

«Родина» занимает в турнирной таблице Первой лиги шестое место.

РодинаПервая лига: таблица и календарь
Источник: Пресс-служба ФК "Родина"

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Все иностранные футболисты и тренеры «Родины» вполне адаптировались к жизни в России. Об этом ТАСС рассказал главный операционный и спортивный директор столичного клуба Алексей Зинин.

Главным тренером «Родины» является испанец Франк Артига, работающий в команде с октября 2023 года. Тренером по физподготовке является его соотечественник Хосе Мария Техеда. В составе «Родины» играют защитники словенец Митья Крижан, бразильцы Марсиньо и Ориньо, бразильский полузащитник Ната.

«Наш главный тренер — достаточно русский человек. Опыта жизни в России у него не было, но он легко адаптировался, у него высокий уровень стрессоустойчивости, в целом к зиме, другим нашим особенностям жизни, — сказал Зинин. — Нам вообще очень повезло с иностранцами: и Митья Крижан, и Уэсли Ната, который с нами достаточно давно, и сам Франко, и Хосе по своему типажу прям очень русские — и с точки зрения общения, и с точки зрения поведения в коллективе. Даже к нашей погоде они относятся с юмором».

«Родина» занимает в турнирной таблице Мелбет — Первой лиги шестое место, отставая от четвертого места, дающего право на участие в стыковых матчах за возможность играть в Мир — Российской премьер-лиге, на четыре очка. Команда после возобновления первенства одержала две победы подряд.

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