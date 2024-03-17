Андрей Тихонов и футболисты «Енисея» проголосовали на выборах президента России

«Сегодня финальный день выборов Президента РФ. Избирательные участки открыты до 20:00. В футбольном клубе “Енисей” уже проголосовали игроки, персонал и руководство клуба, а также главный тренер Андрей Тихонов. Хороший пример командной работы. Ну, а уже завтра ФК “Енисей” сыграет на выезде с ФК “Ленинградец”. Болеем за наших!» — написал Петровский в своём телеграм-канале.