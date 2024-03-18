Ориньо рассказал, чем российский футбол отличается от бразильского

Он отметил, что по интенсивности матчей чемпионатов России и Бразилии примерно равны, но в российской лиге много борьбы, а в латиноамериканской акцент делается на индивидуальную технику футболистов.

«Могу ли сравнить футбол в России и Бразилии? Конечно, тут футбол такой же интенсивный, как в Бразилии. Но тут очень много борьбы, физически непростые матчи. В Бразилии я играл за важные клубы — “Флуминенсе”, “Сантос”… И там у нас футбол более заточен на технику. Здесь борьбы больше, чем в Бразилии», — приводит слова Ориньо «Матч ТВ».