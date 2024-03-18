Ориньо рассказал, чем российский футбол отличается от бразильского
Защитник московской «Родины» Ориньо рассказал, чем российский футбол отличается от бразильского.
Защитник московской «Родины» Ориньо рассказал, чем российский футбол отличается от бразильского.
Он отметил, что по интенсивности матчей чемпионатов России и Бразилии примерно равны, но в российской лиге много борьбы, а в латиноамериканской акцент делается на индивидуальную технику футболистов.
«Могу ли сравнить футбол в России и Бразилии? Конечно, тут футбол такой же интенсивный, как в Бразилии. Но тут очень много борьбы, физически непростые матчи. В Бразилии я играл за важные клубы — “Флуминенсе”, “Сантос”… И там у нас футбол более заточен на технику. Здесь борьбы больше, чем в Бразилии», — приводит слова Ориньо «Матч ТВ».
Ориньо стал футболистом «Родины» в зимнее трансферное окно сезона-2023/2024. Ранее он выступал за минское «Динамо» и ряд бразильских клубов — «Жувентус», «Сантос», «Понте‑Прета», «Флуминенсе» и «Оэсте».