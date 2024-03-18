«Черноморец» обыграл «Шинник» в матче 23-го тура Первой лиги

Игру принимал стадион «Центральный» в Новороссийске. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. Победу с минимальным счётом одержал «Черноморец».

Единственный гол во встрече записал на свой счёт 26-летний полузащитник Антон Антонов, отличившийся на 68-й минуте. После 23 проведённых встреч «Черноморец» располагается на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Шинник» занимает 11-е место. Ярославская команда набрала 27 очков.