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17:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Черноморец» обыграл «Шинник» в матче 23-го тура Первой лиги

Сегодня, 18 марта, прошёл матч 23-го тура Мелбет Первой лиги между новороссийским «Черноморцем» и ярославским «Шинником».

Черноморец
ШинникПервая лига: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Игру принимал стадион «Центральный» в Новороссийске. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. Победу с минимальным счётом одержал «Черноморец».

Единственный гол во встрече записал на свой счёт 26-летний полузащитник Антон Антонов, отличившийся на 68-й минуте. После 23 проведённых встреч «Черноморец» располагается на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Шинник» занимает 11-е место. Ярославская команда набрала 27 очков.

В следующем матче внутреннего первенства «Черноморец» сыграет с «Соколом» на выезде, а «Шинник» встретится с «Акроном» на домашней арене.

Черноморец
1:0
Первый тайм: 0:0
Шинник
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