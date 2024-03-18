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17:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль сына Тихонова помог «Енисею» разгромить «Ленинградец»

Сегодня, 18 марта, состоялся матч 23-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Ленинградец» и красноярский «Енисей».

Енисей
ЛенинградецПервая лига: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Команды играли на стадионе «Рощино-Арена» (Рощино). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным (Дмитров). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Гости добились разгромной победы — 4:0.

Счёт на 30-й минуте открыл игрок «Енисея» Александр Масловский. На 58-й минуте нападающий Андрей Окладников удвоил преимущество красноярцев. Спустя три минуты Денис Тихонов забил третий гол своей команды. А на 68-й минуте сын главного тренера «Енисея» оформил дубль и установил на табло окончательный счёт.

После этой победы в активе «Енисея» стало 30 очков. Подопечные Андрея Тихонова расположились на восьмом месте турнирной таблицы. «Ленинградец» с 24 очками идёт 15-м.

Ленинградец
0:4
Первый тайм: 0:1
Енисей
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