Игрок «Родины» Калмыков: Артига — специфический тренер, но он нашёл к нам подход

«Я не знаю, кого тренировал Артига, молодых или детей, но то, что он нашёл именно к нам подход, это точно. Он максимально сплотил команду. Все на позитиве, тем более победа объединяет, и это здорово. У меня раньше не было зарубежных специалистов. Артига — специфический тренер со своими взглядами, и главное, чтобы мы эти взгляды понимали и принимали», — сказал Калмыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.