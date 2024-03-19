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14:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок «Родины» Калмыков: Артига — специфический тренер, но он нашёл к нам подход

Нападающий «Родины» Амур Калмыков рассказал о влиянии на команду главного тренера клуба Франка Артиги.

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Игрок «Родины» Калмыков: Артига — специфический тренер, но он нашёл к нам подход | Источник: Чемпионат.com

«Я не знаю, кого тренировал Артига, молодых или детей, но то, что он нашёл именно к нам подход, это точно. Он максимально сплотил команду. Все на позитиве, тем более победа объединяет, и это здорово. У меня раньше не было зарубежных специалистов. Артига — специфический тренер со своими взглядами, и главное, чтобы мы эти взгляды понимали и принимали», — сказал Калмыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.

Испанский тренер Франк Артига возглавил «Родину» в октябре 2023 года. На данный момент московский клуб располагается на пятой строчке таблицы Мелбет Первой лиги с 37 очками, набранными в 23 играх.

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