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22 марта, источник: Спорт-Экспресс

Все матчи ФНЛ и Второй лиги в Москве и Московской области перенесены

Пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сообщила о переносе ближайших матчей в Москве и Московской области после трагических событий в «Крокус Сити Холле».

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Источник: ФНЛ

«В связи с трагическими событиями все матчи Мелбет-Первой лиги и LEON-Второй лиги, которые должны были пройти в Москве и Московской области на этих выходных, будут перенесены на более поздний срок. Будьте осторожны и берегите себя!», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

В пятницу вечером неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» во время концерта группы «Пикник», среди посетителей и сотрудников ТРЦ есть пострадавшие и раненые, сообщили ТАСС очевидцы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице на ближайшие выходные отменены.

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