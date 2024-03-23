Матч Первой лиги между «Торпедо» и «Кубанью» не состоится 23 марта

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Матч Мелбет — Первой лиги между московским «Торпедо» и краснодарской «Кубанью», который был запланирован на 23 марта, пройдет в другой день. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

«Согласно решению мэра Москвы Сергея Собянина об отмене всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий в эти выходные, матч 24-го тура Первой лиги “Торпедо” — “Кубань” (Краснодар), запланированный на субботу, 23 марта, не состоится. Новая дата проведения игры будет сообщена позднее. Болельщики, которые не хотят или не смогут посетить матч в новую дату (день переноса игры), могут вернуть билеты самостоятельно по ссылке в письме с билетом на электронной почте. Остальные билеты останутся действительными на дату переноса. Футбольный клуб “Торпедо Москва” выражает искренние соболезнования родным и близким жертв и пострадавших в результате трагических событий, произошедших в “Крокус сити холле” вечером 22 марта», — говорится в сообщении.