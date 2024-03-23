Матч футбольной Первой лиги «Тюмень» — «СКА-Хабаровск» перенесен

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Встреча 24-го тура Мелбет — Первой лиги между футбольными клубами «Тюмень» и «СКА-Хабаровск», которая должна была состояться в Тюмени в субботу, перенесена. Об этом сообщает пресс-служба тюменского клуба.

«На традиционном предматчевом совещании этот вопрос был обговорен с представителями команд. Основание — приказ областного департамента по спорту и молодежной политике об отмене всех спортивных и физкультурных массовых мероприятий на территории Тюменской области 23 и 24 марта. Новая дата проведения игры будет сообщена Футбольной национальной лигой позднее», — говорится в сообщении.