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11:57 (мск), источник: ТАСС

Матч футбольной Первой лиги «Тюмень» — «СКА-Хабаровск» перенесен

Новая дата проведения игры будет сообщена Футбольной национальной лигой позднее.

Тюмень
СКА-ХабаровскПервая лига: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Встреча 24-го тура Мелбет — Первой лиги между футбольными клубами «Тюмень» и «СКА-Хабаровск», которая должна была состояться в Тюмени в субботу, перенесена. Об этом сообщает пресс-служба тюменского клуба.

«На традиционном предматчевом совещании этот вопрос был обговорен с представителями команд. Основание — приказ областного департамента по спорту и молодежной политике об отмене всех спортивных и физкультурных массовых мероприятий на территории Тюменской области 23 и 24 марта. Новая дата проведения игры будет сообщена Футбольной национальной лигой позднее», — говорится в сообщении.

Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли более 60 человек, число жертв может увеличиться. В Москве на ближайшие два дня отменены все массовые мероприятия, аналогичные решения приняли во многих других регионах.

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